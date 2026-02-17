Madagascar: Sport traditionnel - Le Savika débarque dans la Capitale

Événement inédit à Antananarivo. Le Savika, discipline emblématique du patrimoine culturel malgache, s'invite dans la Capitale à l'initiative de l'association des natifs d'Imady.

La manifestation se tiendra ce dimanche 22 mars à Mahatsinjo, dans la commune rurale d'Alasora, terminus de la ligne 192. Tradition profondément enracinée chez les Betsileo, en particulier dans la région d'Amoron'i Mania, le Savika est à la fois une expression culturelle et un sport traditionnel pratiqué lors des grandes festivités, le Savika une pratique ancestrale où les jeunes hommes luttent à mains nues contre un zébu, le « mpisavika » s'agrippe à la bosse ou aux cornes du zébu sans arme ni protection, démontrant force et courage.

Longtemps cantonnée dans les zones rurales, cette pratique conserve toute sa valeur symbolique et identitaire. Malgré sa notoriété, nombreux sont encore les Malgaches qui n'ont jamais eu l'occasion d'assister directement à cette culture ancestrale, souvent connue uniquement à travers des récits ou des images. Le Savika obéit à des rites précis, aussi bien avant que pendant l'affrontement, soulignant son caractère sacré et codifié.

« Aujourd'hui, avec la dispersion des natifs d'Imady à travers le pays, l'idée d'organiser cet événement historique dans la Capitale s'est imposée naturellement », a expliqué Andriamahenintsoa Tolojanahary, président de l'association des natifs d'Imady Ambohipo. Pour l'occasion, des « mpisavika », ou acteurs expérimentés, feront spécialement le déplacement depuis l'Amoron'i Mania. D'autres pratiquants chevronnés, résidant déjà à Antananarivo et porteurs de cette tradition dans le sang, seront également de la partie.

Les zébus engagés seront spécialement sélectionnés pour le Savika et acheminés depuis leur région d'origine. « L'objectif principal est la valorisation du patrimoine culturel malgache et la transmission de traditions encore méconnues du grand public », a ajouté le président. L'événement, ouvert à tous sans distinction, s'inscrit dans le cadre de la présentation des voeux des natifs d'Imady et sera agrémenté d'animations artistiques, d'art oratoire et de prestations musicales traditionnelles.