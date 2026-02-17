Gabon: Carine Mirly - Weyi, un cri du coeur et le prélude à Chérie Meyila

La musique gabonaise s'apprête à accueillir un nouveau chapitre avec Carine Mirly et son maxi single Chérie Meyila. En avant-première, le titre Weyi, déjà disponible, frappe par son authenticité et son enracinement culturel, dévoilant l'âme d'une artiste qui puise dans la tradition tout en embrassant la modernité.

Porté par le rythme envoûtant de l'ingwala, Weyi raconte l'intimité d'une femme mariée confrontée à la distance et à la froideur soudaine de son époux. Plutôt que de céder à l'inquiétude ou aux rumeurs, elle choisit de dialoguer, offrant à l'auditeur un message universel sur l'amour, la communication et la résilience dans les relations. Le maxi single Chérie Meyila se compose de cinq titres : Weyi, Chérie Meyila, Ndoumi, Amour par intérêt et Ne t'en va pas. Les trois premiers explorent le tradimoderne, fidèle à l'identité de Carine Mirly, tandis que les deux derniers s'ouvrent au zouk, révélant sa maîtrise vocale et sa polyvalence artistique.

Originaire de Koula-Moutou, Bouyandza Carine Mirela, alias Carine Mirly, baigne dans la musique depuis l'enfance, influencée par sa grand-mère danseuse traditionnelle. Après des passages remarqués dans l'orchestre Mimba Star, le Club des Stars et le Quartier Latin, elle se fait connaître à Libreville grâce au promoteur gospel Guy-Christian Mavionga. Ses influences internationales, de Janet Jackson à la scène gabonaise, nourrissent un style hybride qui mélange subtilement tradition et modernité.

Produit par Zang, Chérie Meyila et son morceau phare Weyi annoncent l'émergence d'une voix authentique et déterminée, prête à s'imposer durablement sur la scène musicale gabonaise. Une artiste à suivre de près, pour qui enracinement et modernité se répondent avec justesse.

