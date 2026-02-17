Sénégal: La nouvelle affaire Farba Ngom au menu

Dakar — Les quotidiens parvenus mardi à l'APS traitent principalement de la nouvelle procédure judiciaire visant le député de l'opposition Mouhamadou Ngom dit Farba.

L'Assemblée nationale "livre encore Farba Ngom à la justice", affiche à sa une Sud Quotidien, selon lequel les députés ont "massivement voté, lundi 16 février, la levée de l'immunité parlementaire du député-maire d'Agnam", commune du nord du Sénégal. "Mis en cause dans une affaire de détention présumée de téléphone en prison et de diffusion de contenus sensibles, l'élu se retrouve à la merci de nouvelles poursuites dans les prochains jours", écrit Sud Quotidien.

Il s'agit de la deuxième levée de l'immunité parlementaire de Mouhamadou Ngom dit Farba, en détention préventive depuis le 27 février 2025, après celle votée le 24 janvier 2015, suite à une requête du procureur du Pool judiciaire financier, dans le cadre d'une enquête sur des activités suspectes de blanchiment de capitaux dont la valeur est estimée provisoirement à plus de 125 milliards de francs CFA. Vox Populi rapporte que le député-maire des Agnams a juré, le livre saint des musulmans en main, n'avoir jamais détourné de deniers publics. "Le baroud d'honneur de Farba Ngom, Coran en main", affiche cette publication.

Walfquotidien considère que "le calvaire de Farba [Ngom] se poursuit". "Sa présence et ses justifications devant ses collègues n'y feront rien. La majorité parlementaire de Pastef a adopté la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom", rapporte le journal. "Dans une ambiance de haute tension, les députés ont voté [...] la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom par 108 voix contre 21. Entre le serment du Coran du député-maire des Agnam et les révélations accablantes de la garde des Sceaux, Yassine Fall, la séance a tourné au procès à ciel ouvert", estime le journal Le Quotidien.

Mais si l'on en croit le quotidien Les Echos, "Farba Ngom veut faire effacer tous les actes de procédure" ayant conduit à l'ouverture d'une information judiciaire après la découverte dans sa cellule de deux téléphones portables et cinq clés USB. Il est poursuivi, dans ce cadre, pour notamment introduction et complicité d'introduction frauduleuse d'objets prohibés en milieu carcéral, corruption, violation du secret de l'instruction. "C'est une véritable bataille de procédure qui est en train d'être menée par les conseils de Farba Ngom. En fins procéduriers, les conseils du maire de Agnam ne laissent aucune faille à la partie adverse", écrit Les Echos.

Ils ont saisi la Chambre d'accusation d'une requête aux fins d'annulation des procès-verbaux d'enquête préliminaire et du réquisitoire introductif par lequel le procureur avait saisi le doyen des juges d'instruction pour l'ouverture d'une information judiciaire, renseigne le journal. L'info note que malgré tout, Farba Ngom est "loin d'entrevoir la liberté".

Concernant la question de la criminalisation de l'homosexualité, Walfquotidien souligne que le président de la République et son Premier ministre sont "acculés par les religieux". Ils "sont rattrapés par leur promesse de campagne [...]" Le collectif And Samm Jikko Yii "se radicalise" dans sa "croisade contre l'homosexualité", "met l'Etat devant ses responsabilités et lui fixe un ultimatum au 8 avril", rapporte Vox Populi, sur ce sujet.