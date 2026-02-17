Sénégal: Tivaouane - La commune de Notto Gouye Diama et l'Université Iba Der Thiam scellent un partenariat

Notto Gouye Diama — La commune de Notto Gouye Diama et l'Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT) ont signé une convention de partenariat destinée à instaurer une coopération structurante dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation et de la formation, a constaté l'APS.

Le maire de Notto, Maguette Mbaye, et le recteur de l'UIDT, Mamadou Babacar Ndiaye, ont paraphé ce document de partenariat, lundi, en présence d'autorités locales et universitaires. En signant cette convention, les deux institutions s'engagent à renforcer l'information, encourager les échanges et mettre leurs compétences respectives au service de la communauté. Un comité de suivi sera mis en place afin de veiller à la bonne exécution des engagements pris.

L'édile de Notto a salué, à travers cet accord, une "volonté commune de bâtir une coopération durable" qui traduit, selon lui, "un engagement partagé en faveur de l'insertion professionnelle et de l'employabilité des jeunes". Pour lui, l'ouverture d'une Unité de formation et de recherche (UFR) des sciences agricoles s'inscrit en droite ligne de la vocation agricole de Notto, considérée comme un hub maraîcher de la zone des Niayes.

De son côté, le recteur Mamadou Babacar Ndiaye a relevé que l'UIDT, à travers la série d'accords de partenariat qu'elle noue avec les communes de la région de Thiès, "remplit aujourd'hui l'une de ses missions les plus essentielles, [à savoir] le service à la société", parallèlement à l'enseignement et à la recherche. Il a insisté sur la nécessité de rapprocher l'université des collectivités territoriales, afin de les accompagner dans leur développement.

"Si les universités ne s'ouvrent pas, les collectivités locales ne peuvent pas bénéficier pleinement de [leur] expertise scientifique", a-t-il affirmé, précisant que l'UIDT entend privilégier la science et la connaissance dans tous les projets structurants avec les communes partenaires. Le recteur a notamment évoqué les défis liés à la qualité, à la commercialisation, à la conservation et à la transformation des produits agricoles, domaines dans lesquels l'université dispose, selon lui, de compétences avérées, notamment en génie électrique et en génie thermique.

Mamadou Babacar Ndiaye s'est montré honoré par la proposition du maire d'abriter à Notto une UFR des sciences agronomiques et environnementales, précisant que sa faisabilité impliquera la mise à disposition d'infrastructures adéquates ainsi que de terrains d'expérimentation, dont une superficie estimée à 50 hectares. Les deux parties ont convenu d'identifier, dans les prochains jours, les axes de collaboration pratique à mettre en œuvre. Cette coopération est présentée comme un pas décisif vers un développement durable fondé sur la connaissance, l'innovation et la valorisation du potentiel agricole local.