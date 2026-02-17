En marge du Congrès africain de l'eau et de l'assainissement tenu à Yaoundé, au Cameroun, le Sénégal a une nouvelle fois démontré son leadership continental en matière d'assainissement, notamment à travers son ambitieux programme de développement de toilettes publiques et sanitaires urbains, destiné à améliorer la salubrité, la dignité humaine et l'attractivité de la capitale, Dakar.

Selon Ibra Sow, président de l'Association Panafricain des Acteurs de l'Assainissement (APAA), les efforts engagés par l'État du Sénégal marquent un tournant historique pour la gestion des excréta et la lutte contre l'insalubrité urbaine. «Dakar ne peut plus être une ville où les populations sont contraintes de faire leurs besoins dans la rue, derrière les maisons ou sur les plages. La mise en place de toilettes publiques modernes est aujourd'hui une priorité nationale», a-t-il déclaré.

Face à l'urbanisation rapide et à la pression démographique, Dakar est confrontée à un déficit critique d'infrastructures sanitaires accessibles aux populations, notamment dans les marchés, les gares routières, les plages, les quartiers populaires et les zones à forte fréquentation. Pour y remédier, un vaste programme de déploiement de toilettes fixes et mobiles est en cours, afin de couvrir les principaux points névralgiques de la capitale.

«Nous allons installer des toilettes publiques modernes, propres et sécurisées dans tous les grands carrefours, les zones commerciales et les quartiers densément peuplés. C'est un enjeu de santé publique, mais aussi de respect de la dignité humaine», a souligné Ibra Sow.

Ce programme de toilettes publiques s'inscrit dans une réforme globale de l'assainissement, appuyée par la multiplication des stations de traitement de boues de vidange et le renouvellement du parc de camions de vidange. «Aujourd'hui, le Sénégal dispose de plus d'une vingtaine de stations de traitement et nous continuons à en construire. Les camions sont renouvelés et d'ici 2028, de nouveaux véhicules viendront renforcer le dispositif, pour garantir une gestion propre et sécurisée des déchets humains», a précisé Ibra Sow.

Présenté à Yaoundé devant des délégations de 31 pays africains, le modèle sénégalais a suscité un fort intérêt, notamment sur le mécanisme de financement qui permet aux opérateurs privés d'acquérir des équipements modernes grâce à un fonds de garantie public. «Nous avons partagé avec nos frères africains l'expérience du Sénégal. Les associations de vidangeurs de 31 pays vont la présenter à leurs gouvernements pour que ce modèle soit reproduit. C'est une solution africaine à un problème africain», a affirmé le président de l'APAA.

Avec ses stations de traitement, ses camions neufs et son programme de toilettes publiques, Dakar ambitionne ainsi de devenir une vitrine africaine de l'assainissement moderne. «Les personnes qui viendront à Dakar pour visiter le système d'assainissement sénégalais verront une ville plus propre, plus saine et plus digne. C'est cette image que nous voulons donner du Sénégal», a conclu Ibra Sow.