La paroisse Notre Dame de Lourdes de Saint-Louis a célébré avant-hier, dimanche 15 février 2026 le jubilé de ses 125 ans, une commémoration qui coïncidait avec sa fête patronale. L'Évêque du Diocèse de Saint-Louis qui a présidé la messe solennelle de cet événement a profité de l'occasion pour plaider en faveur de la restauration de l'édifice religieux, construit en 1895 et consacré en 1899.

Aujourd'hui, cette vieille bâtisse, marquée par le poids des années menace dangereusement ruine.. Monseigneur Augustin Simmel Ndiaye s'est aussi appuyé sur la synodalité pour inviter les fidèles à renforcer la communion et la cohésion sociale au sein du diocèse.

« Nous avons fait deux plaidoyers en marge de cette célébration de la fête patronale de la paroisse Notre Dame de Lourdes coïncidant également avec le jubilé de ses 125 ans. Le premier plaidoyer c'est à la suite du synode sur la synodalité de ce que les évêques ont demandé au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire qu'il puisse avoir la communion et la participation de tous.

Donc cela inclut un engagement plus renouvelé, plus marqué de chaque membre de la communauté, mais également l'insertion des membres de cette communauté dans la communauté nationale, dans la communauté civile, que tous nous puissions agir ensemble pour le bien du peuple, pour le bien des gens qui nous sont confiés.

Bien sûr, le plaidoyer pour l'église et en première ligne, parce que nous avons mal au coeur de voir cette église dans cet état de délabrement avancé. Mais nous sommes plein de confiance avec la grâce du Seigneur, l'intersection de la Vierge Marie, ce vaste chantier connaîtra un jour un sort heureux, comme il en fut ainsi pour la cathédrale », a déclaré l'évêque au terme de la de la célébration eucharistique qui a rassemblé de nombreux fidèles.

Plusieurs activités ont rythmé ces journées commémoratives consacrées à la fête patronale et au jubilé. Les festivités ont débuté le vendredi avec des vêpres un choralie. Le samedi a été marqué par une journée de consultations médicales gratuites, un carnaval et une soirée culturelle. La messe solennelle du dimanche s'est achevée par un yendou. La communauté manjaque, marraine de l'événement, a profité de cette célébration pour mettre en valeur de présenter sa culture et son histoire. Il a par ailleurs été annoncé que la communauté sérère assurera l'organisation de la prochaine fête patronale, prévue en février 2027.