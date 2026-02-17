Sénégal: Marche des syndicats de la santé - La F2S maintient la mobilisation sur les autorités

17 Février 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Denise Zarour Medang

Déterminés à faire aboutir leur plateforme revendicative, les membres de la Fédération des syndicats de la santé (F2S), ont organisé, hier, lundi 16 février à Dakar une marche nationale dont l'autorisation n'a été délivrée que tardivement dans la matinée. Les responsables syndicaux ont vivement regretté cette situation, tout en réaffirmant leurs exigences relatives à l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents du secteur.

La Fédération des syndicats de la santé (F2S) a dénoncé les lenteurs ayant entouré l'autorisation de la manifestation prévue le jour même. Selon le porte-parole du jour Cheikh Seck, les autorités compétentes auraient dû prendre toutes les dispositions nécessaires, les organisations ayant de leur côté, accompli, les formalités requises.

« Nos camarades ont été entendus dans la semaine. Jusqu'à ce matin lundi, on a envoyé un camarade pour avoir l'autorisation. Ils nous ont fait attendre jusqu'à 10h et 10h30 avant de nous dire de venir prendre l'autorisation. Ce qui n'est pas respectueux de la part des autorités » s'est désolé Cheikh Seck. Et d'ajouter : « nos revendications sont légitimes et ne sont pas nouvelles. Ce sont des accords qu'on avait signés entre le gouvernement et les syndicats et qui n'ont pas été respectés ».

Ces accords portent d'après Cheikh Seck sur la généralisation de l'indemnité de logement. Il précise que si cette mesure a été appliquée à certaines catégories, elle ne concerne pas encore l'ensemble des agents de santé, en particulier, les contractuels des hôpitaux et du ministère de la Santé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'autre élément, demeure la base du recrutement. « Nous avons vu que depuis cinq ans, il n'y a pas eu de recrutement alors que la demande en personnel soignant augmente. A Salémata, 70 à 80 % du personnel sont des contractuels du ministère de la santé en termes de contrat d'un an » a-t-il déclaré. Le porte-parole a enfin annoncé la poursuite de la rétention des informations sanitaires, présentée comme un moyen de pression supplémentaire dans le cadre du mouvement.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2026 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.