Sénégal: Matam - L'ASC Tantadji remporte la finale du Tournoi Fair-Play parrainé par Souleymane Barka Ba

Le stade régional de Matam a connu, ce week-end, une affluence et une ferveur particulières à l'occasion de la finale du Tournoi Fair Play parrainé par Souleymane Barka Ba coordonnateur du Mouvement Matam Avant Tout, et responsable politique. Au-delà de la promotion d'une philosophie fondée sur le fair-play et le respect des règles, cette manifestation revêt une portée plus symbolique. Elle se présente comme un hommage appuyé au parrain, dont l'engagement en faveur du développement communautaire, dépasse largement le seul cadre sportif.

La finale, qui opposait les deux meilleures formations de la capitale régionale, l'ASC Tantadji et Kawral Soubalo, a suscité une mobilisation notable des acteurs du mouvement sportif et des supporters, les gradins ayant affiché complet en présence d'une forte délégation conduite par le représentant du parrain. Dans une atmosphère animée par des prestations d'artistes locaux et de chanteurs traditionnels,

Dans une atmosphère animée par des prestations d'artistes locaux et de chanteurs traditionnels, la rencontre a démarré sur un rythme soutenu, marquée par la domination de Tantadji dès le coup d'envoi. Malgré la résistance de Kawral Soubalo, la pression exercée par les Rouge et Blanc s'est concrétisée à la 36e minute grâce à une réalisation de Mamadou Sow. Ce but a modifié la physionomie du match, même si les joueurs de Kawral ont fait preuve d'un engagement remarquable en multipliant les offensives face à une

La seconde période ne sera toutefois pas favorable à l'équipe dominée qui encaissera deux nouveaux buts. Mené largement au score (3-0), Kawral parviendra néanmoins à réduire l'écart en fin de partie, portant le résultat final à 3 buts à 1.

Représenté par son frère Samba Ba, accompagné d'une importante délégation, le parrain de cette première édition a exprimé sa reconnaissance envers les ASC de la commune et l'ensemble des acteurs sportifs. À cette occasion, des jeux de maillots ont été remis aux treize ASC de la commune.

Outre les médailles, l'équipe victorieuse a reçu un trophée et une enveloppe de 150 000 francs CFA, tandis que la formation finaliste s'est vu attribuer une coupe, des médailles et une enveloppe de 100 000 francs CFA. Des équipements ont également été offerts aux arbitres, ainsi que des ballons aux équipes des sapeurs-pompiers et de la police, sans oublier des attestations de reconnaissance pour services rendus.

Prenant la parole, le président de l'organisation, Alassane Dia, a exprimé sa satisfaction d'avoir vu le tournoi se dérouler dans un esprit de fair-play. Il a remercié l'ensemble des membres du comité d'organisation et salué l'engagement constant du parrain en faveur de la jeunesse.