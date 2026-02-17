Addis-Abeba — Le vice-Premier ministre éthiopien Temesgen Tiruneh a affirmé que l'Éthiopie s'engage dans une nouvelle phase de mutation technologique, délaissant son rôle de simple utilisatrice de solutions importées pour devenir une actrice majeure dans la conception et l'orientation de l'économie numérique.

Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a tenu ces propos lors du lancement officiel de l'Artificial Intelligence University Innovation Pod (AI UniPod), une initiative conjointe portée par l'Ethiopian Artificial Intelligence Institute, l'Université d'Addis-Abeba et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), dans le cadre de son initiative Timbuktoo.

Prenant la parole lors de la cérémonie, il a souligné que l'AI UniPod dépasse la simple inauguration d'un nouvel espace. Selon lui, il marque l'ouverture d'une étape décisive où l'Éthiopie passe du rôle d'observateur à celui d'acteur et de leader dans l'ère de l'intelligence artificielle.

Le vice-Premier ministre a expliqué que le projet vise à renforcer les compétences des jeunes en IA appliquée, à valoriser la recherche universitaire par la création d'entreprises viables et à transformer des idées novatrices en solutions technologiques évolutives.

Il a insisté sur le fait que cette initiative s'inscrit dans une ambition continentale plus large, reposant sur des partenariats solides et une coopération stratégique.

L'AI UniPod, a-t-il précisé, est conçu comme un véritable pôle d'innovation -- « structurel plutôt que symbolique » -- équipé de postes de travail avancés en intelligence artificielle, d'outils conformes aux standards industriels et de programmes structurés de renforcement des capacités. Il couvre l'ensemble du cycle d'innovation, du développement conceptuel et du codage jusqu'au prototypage et à la création d'entreprise.

Évoquant la notion de souveraineté à l'ère numérique, il a rappelé qu'au XXIe siècle, celle-ci ne se limite plus aux frontières physiques, mais inclut la maîtrise des données, la conception des algorithmes et le contrôle de la puissance de calcul.

Cette initiative s'aligne sur la stratégie Digital Ethiopia 2030 ainsi que sur le programme national de réformes économiques, illustrant l'engagement du gouvernement à investir dans le capital humain comme moteur du développement durable.

S'adressant aux étudiants, aux innovateurs et aux partenaires présents, Temesgen a décrit l'AI UniPod comme une plateforme collective dédiée à l'expérimentation, à la créativité et à la collaboration, affirmant que cet espace appartient à la jeunesse et constitue une preuve tangible que les partenariats peuvent produire des résultats concrets.