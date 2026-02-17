Addis-Abeba — Le président éthiopien Taye Atske Selassie a lancé un appel en faveur d'un afflux accru d'investissements et d'un renforcement des partenariats stratégiques afin de stimuler la création d'emplois pour les jeunes et d'accélérer l'innovation à l'échelle du continent, lors de son allocution au Forum des affaires en Afrique 2026.

Placée sous le thème « Financer l'avenir de l'Afrique : emplois et innovation pour une transformation durable », la rencontre a rassemblé des responsables gouvernementaux, des chefs d'entreprise, des institutions financières de développement et des partenaires internationaux.

Parmi les personnalités présentes figuraient Claver Gatete, secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique ; Fatima Farouk Elsheikh, secrétaire générale de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique ; et Samaila Zubairu, président-directeur général de la Société financière africaine, aux côtés d'acteurs majeurs du secteur privé et du développement.

Dans son intervention, le président Taye a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la vision de transformation à long terme du continent, alignée sur l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Il a insisté sur l'urgence de répondre au défi du chômage des jeunes et aux déséquilibres démographiques, soulignant que la jeunesse africaine en pleine expansion doit devenir un moteur de croissance grâce à des investissements ciblés dans l'innovation, l'industrie manufacturière, l'agro-industrie et la transformation numérique.

Le chef de l'État a mis en avant les efforts nationaux visant à développer des parcs industriels et des pôles de production générateurs d'emplois durables, ainsi que des parcs agro-industriels intégrant les petits exploitants aux chaînes de valeur.

Il a également évoqué une récente législation favorable aux start-ups, destinée à consolider l'écosystème entrepreneurial et à renforcer la compétitivité du pays sur les marchés d'exportation.

Des programmes de formation aux compétences numériques sont par ailleurs déployés pour préparer la main-d'oeuvre à l'économie mondiale.

Le Forum prévoit des dialogues présidentiels, des tables rondes thématiques et une exposition facilitant les rencontres entre micro, petites et moyennes entreprises et investisseurs, afin de catalyser les partenariats et mobiliser des financements, notamment à travers des mécanismes de financement mixte.

Se positionnant comme la principale plateforme continentale de mobilisation des investissements, l'édition 2026 ambitionne de stimuler des actions concrètes pour créer des emplois à grande échelle, consolider les écosystèmes d'innovation et valoriser le potentiel créatif africain, en particulier dans les industries numériques, les MPME et les secteurs créatifs à forte croissance.

En conclusion, le président Taye a plaidé pour une harmonisation des politiques de soutien aux start-ups, un renforcement des cadres commerciaux régionaux et une coopération plus étroite entre gouvernements et secteur privé, estimant que la transformation durable de l'Afrique repose sur une action coordonnée pour mobiliser les financements, autonomiser les jeunes entrepreneurs et libérer pleinement le potentiel économique du continent.