Sénégal: Promotion de l'activité physique - Rufisque Ouest inaugure son parcours

Les pratiquants du sport habitants dans la commune de Rufisque Ouest, notamment ceux des cités jouxtant la sortie n°9 de l'autoroute à péage disposent désormais un complexe sportif pour leur permettre de pouvoir s'adonner à la pratique du sport dans un cadre approprié. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le Directeur Général Adjoint de la SECAA et l'édile de la commune de Rufisque Ouest.

Cette infrastructure qui comprend un terrain de basket, un terrain de football, un espace pour la musculation et le fitness et un boulodrome pour les pratiquants de la pétanque a été réalisée avec l'appui de la société concessionnaire de l'autoroute à Péage, qui dans le cadre de sa Responsabilité sociétale d'entreprise à procédé à la réhabilitation d'un terrain qui était déjà aménagé depuis 2017, pour les adeptes du footing et de la marche entre les Almadies 2 et les Hlm Rufisque.

Face à la forte affluence constatée sur le site à partir de 18 heures, (ils sont parfois d'une centaine) et sur demande des pratiquants, la SECAA s'est engagée, dans la cadre de son budget RSE 2025 à rénover le site mais aussi à l'étendre avec la réalisation d'espaces pour les autres disciplines sportives.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Ce bâtiment a matérialisé l'accompagnement de la société concessionnaire. Le bâtiment a été réclamé par les communautés qui vivent dans la commune... Nous avons fait un premier investissement de 12 millions de frs Cfa. Nous avons vu une bonne fréquentation de la population. On s'est dit que l'infrastructure que nous avons construite a aidé à la fréquentation.

Nous avons accordé un budget additionnel de 35 millions au programme RSE 2025 » a expliqué Pathé Ndoye Directeur adjoint de la SECAA. Ainsi l'espace a été transformé en un site omnisport avec une terrain de basket aux normes internationales, un espace et du matériel pour le fitness et un terrain de pétanque ainsi qu'un espace dédié pour faire les pratiquants des arts martiaux.

« ...C'est un complexe sportif également qui accueille des espaces de musculation aménagés et équipés également par l'entreprise. Comme nous le savons le sport est un élément important dans l'amélioration du bien-être des populations parce qu'il permet vraiment d'améliorer la santé physique et la santé mentale... Donc ça témoigne encore une fois l'engagement de la CECA à accompagner les populations riveraines qui habitent tout au long de l'autoroute dans l'épanouissement et dans l'amélioration de leurs conditions de vie » a souligné le Directeur général adjoint.

Pour leur part les abonnés du parcours ont exprimé leur gratitude à la société pour avoir pensé à satisfaire une doléance et la mise en oeuvre d'une partie non utilisée de l'assiette foncière. Ils ont toutefois exprimé leur besoin de voir les autorités de la commune mettre à leur disposition des personnels pour assurer la sécurité et l'entretien du complexe. Une doléance que l'édile de la commune de Rufisque Ouest a promis de de satisfaire. Mme Astou Gueye a profité de la cérémonie d'inauguration pour soumettre à la société d'autres doléances, entre autres la construction d'une piscine municipale.

« On a également soumis d'autres projets par rapport à une piscine municipale, parce que la ville de Rufisque n'a pas de piscine municipale. C'est une doléance que nous demandons à Eiffage d'étudier... » la maire de la commune de Rufisque Ouest.