Le président la Fédération sénégalaise de football a salué l'accompagnement du Comité nationale olympique et sportif ( CNOSS) dans le sacre du Sénégal à la CAN 2025. « L'institution que vous dirigez aurait dû être notre première étape. Toutefois, vous le comprendrez aisément, la ferveur et l'attente indescriptible des populations sénégalaises nous ont imposé un premier élan vers les masses.

Pour autant, nous voici aujourd'hui à la maison mère, car ce trophée, monsieur le président, est le vôtre, c'est le fruit d'une synergie dont le CNOSS est le socle » ; a-t-il déclaré, soulignant le leadership « éclairé » du président Mamadou Diagna Ndiaye.

« Je tiens à vous remercier personnellement pour toutes les dispositions, souvent discrètes, mais toujours décisives, que vous avez prises pour accompagner la Fédération sénégalaise du football. Votre leadership éclairé et votre parcours international font la fierté du sport sénégalais. Le Président de la FSF a, dans la même foulée, souhaité une réussite dans le défi organisationnel des JOJ que le Sénégal va organiser.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« C'est avec une émotion particulière et un sens profond du devoir que je me tiens Je salue également l'ensemble des présidents de fédérations ici présents, qui œuvrent chaque jour pour le rayonnement de notre drapeau. Monsieur le Président, le Sénégal s'apprête à écrire une page d'histoire avec l'Organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse JOJ. Je vous formule mes vœux de réussite la plus éclatante pour ce défi organisationnel.

Soyez assurés de la disponibilité totale et du soutien de la Fédération sénégalaise de football pour faire de cet événement une référence mondiale.», a-t-il affirmé avant de lancer un appel à la mobilisation en direction de la prochaine étape qu'est la Coupe du monde. « Alors que nous célébrons ce sacre continental, je lance un appel solennel à l'unité et à la mobilisation derrière notre équipe nationale. Le trophée africain n'est qu'une étape. En juin 2026, le Sénégal ira à la conquête du monde. C'est ensemble, soudés autour des valeurs de l'olympisme et de la passion du football, que nous porterons nos couleurs au sommet de la hiérarchie mondiale. »