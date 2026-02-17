Le président Mamadou Diagna Ndiaye a souhaité que le trophée de la CAN appelle à d'autres victoires dans le football. Le patron des JOJ « Dakar » 2026 a profité que la deuxième étoile du Sénégal a connu retentissement à travers le monde. Il n'y a pas un endroit sur la planète où on n'a pas parlé de la Coupe du Sénégal.

Même Donald Trump, dans le bureau ovale, généralement les gens se tremblent tous avant d'y rentrer mais il a eu à dire des mots gentils, je pense que ça ne vous a pas échappé, a vous est parvenu sans doute, sur l'équipe du Sénégal, qui a fait ce qu'il fallait faire », a -il indiqué lors de cette cérémonie de présentation du trophée qui a vu la présence de l'ambassadrice de la Finlande et de l'Egypte. « Il faut absolument préserver l'autonomie du mouvement sportif.

Le Président du COJOJ a ainsi invité la Fédération sénégalaise de football à la cohésion et la préservation de l'autonomie du mouvement sportive. « C'est une chance. En tout cas, vous avez une bonne équipe et un bon capitaine. Je pense que vraiment il y a d'autres choses qui vont arriver. Il faut surfer sur ça, et surtout sur une chose : la cohésion. C'est le plus important. Je pense qu'il faut absolument préserver l'autonomie du mouvement sportif. C'est très important. C'est pour éviter justement qu'il y ait des tas de problèmes comme dans le passé », a-t-il confié ?