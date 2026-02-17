Le trophée remporté par le Sénégal à la CAN a trôné ce lundi dans les locaux du comité d'organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse «Dakar 2026 ». Au-delà du caractère symbolique, le président Mamadou Diagne et les membres du CNOSS, ont tenu à manifester leur enthousiasme et à exprimer leur fierté pour cette deuxième étoile continentale.

Le patron des JOJ estime qu'elle devra, baliser le chemin en direction d'autres sacres et créer une osmose entre la Coupe d'Afrique des Nations et les Jeux Olympiques de la jeunesse que le Sénégal s'apprête à organiser en 2026. Le patron des JOJ n'a pas manqué d'inviter l'instance dirigeante du football à surfer sur ce sacre en vue d'autres succès mais aussi à la préservation de l'autonomie du mouvement sportif.

Le président de la Fédération sénégalaise de football Abdoulaye Fall a présenté ce mardi Comité nationale olympique sportif sénégalais. Une occasion pour le président Mamadou Diagna Ndiaye et son équipe d'exprimer leur enthousiasme et de rendre un hommage à l'instance fédérale mais aussi aux Lions d'avoir réussi à offrir au Sénégal une deuxième étoile. Un sacre qui, Une consécration qui au-delà de son caractère, constitue, selon les membres du CNOSS, a eu un grand écho et notamment lors de la derniére session du Comité international olympique ( CIO) à Milan,

« Ce que vous avez réussi à faire, amener la deuxième étoile. Félicitez l'ensemble des membres de votre équipe, félicitez le coach, Pape Thiaw, félicitez l'ensemble des joueurs pour ne pas dire tout le peuple sénégalais. Le trophée, c'est ça aussi son attractivité. Le Président Mamadou Diagna Ndiaye a eu l'occasion il y a quelques jours, pour ne pas dire semaines, de présenter à Milan, devant la session du CIO, le rapport d'avancement des JOJ. Et toute la session a porté, il n'y a pas eu une prise de parole,) qui n'a pas adressé des félicitations au Sénégal », a souligné Ibrahima Wade vice président du CNOSS et coordonnateur des JOJ « Dakar 2026 »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, le trophée balise le chemin en direction d'autres sacres et crée surtout, « cet osmose entre la Coupe d'Afrique des Nations et les Jeux Olympiques de la jeunesse». Sur la même lancée, il estime que la présence de « AYO » la mascotte a été un porte bonheur et un réconfort pour les Lions dans la compétition.

« Vous avez eu l'occasion, M. le Président, de nous autoriser que la mascotte Ayo puisse être présenté à Tanger. Je pense que ça a été à la fois un symbole de réconfort pour l'équipe nationale, mais aussi un porte-bonheur. Parce qu'à cette occasion, l'équipe a battu par 3 à 0.

Et je pense que tout ça montre que le sport aujourd'hui, le football, est en train de faire communion pour tous les Sénégalais », ajoute t-il avant de rappeler le rôle joué par le président Mamadou Diagna Ndiaye dans le cadre du comité de normalisation il y a quelques années et à la conduite du processus de réforme des textes et ayant permis d'aboutir aujourd'hui à cette solidité de l'instance fédérale « JE dirais que ce sont les graines semées depuis le comité de normalisation qui sont en train de nous valoir davantage de succès .Et je prie pour que cela continue », a-t-il ajouté.