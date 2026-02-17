Sénégal: Touba - Le marché Gare Bou Ndaw porté par la campagne arachidière après la suspension de la taxe à l'exportation

Touba — Le marché Gare Bou Ndaw (petite Gare) de Touba (centre), haut lieu de collecte, de décorticage et d'exportation d'arachide, tourne à plein régime depuis la suspension de la taxe à l'exportation de 40 francs CFA par kilogramme.

Cette mesure annoncée par le gouvernement en janvier dernier, dans l'optique de soutenir les producteurs et de fluidifier le marché, s'accompagne de l'ouverture des exportations pour un volume de 300 000 à 450 000 tonnes, avec un prix d'achat au producteur fixé à 305 FCFA le kilogramme. A l'entrée du marché Gare Bou Ndaw, des files de camions chargés de sacs d'arachide attendent d'être déchargés.

Le marché vit au rythme soutenu de la campagne de commercialisation, entre va-et-vient des manutentionnaires, négociations serrées entre commerçants et bruit des machines de décorticage. Le président de l'association And Taxawu Gare Bou Ndaw, Serigne Dieng, se dit satisfait de la dynamique en cours.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Nous remercions le gouvernement du Sénégal d'avoir supprimé la taxe de 40 FCFA à l'exportation de l'arachide. Cette décision a favorisé le retour de partenaires étrangers et permis à la campagne de bien se dérouler", a-t-il déclaré. Selon lui, la filière arachidière fait vivre de nombreuses familles dans la ville religieuse et constitue l'un des principaux pourvoyeurs d'emplois locaux, dans un contexte où le tissu industriel reste limité. Il appelle ainsi les autorités à renforcer l'accompagnement du secteur.

M. Dieng s'est également félicité des bons rendements enregistrés lors du dernier hivernage, qui contribuent à l'approvisionnement régulier du marché. Dans les magasins et unités de transformation de la commune de Touba, les opérateurs s'activent à acheter l'arachide en provenance de plusieurs localités du pays. Les graines sont destinées à l'exportation, après décorticage. Le président de l'association And Taxawu Gare Bou Ndaw invite enfin l'État à anticiper la prochaine campagne, en facilitant l'ouverture du marché à l'exportation, afin de maintenir la dynamique observée cette année.