Sénégal: L'urgence d'assainir le secteur des 'daaras' fait consensus lors de concertations régionales à Thiès

Thiès — La nécessité d'assainir le secteur des "daaras" (écoles coraniques) a fait l'objet d'un consensus lors des concertations régionales tenues Thiès, autour de ce modèle d'enseignement, a indiqué l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Ababacar Sadikh Niang.

Des concertations régionales ont été organisées lundi par l'inspection d'académie de Thiès, en prélude aux assises nationales sur les "daaras". Selon Ababacar Sadikh Niang, le "dénominateur commun" des différentes interventions lors de cette rencontre a été "l'assainissement du secteur". Pour ce faire, "il va falloir, dit-il, mettre en place un dispositif législatif et réglementaire clair, pour identifier les acteurs qui en font partie et ceux qui n'en font pas partie, [et] prendre les mesures qu'il faut, afin d'améliorer le dispositif actuel".

Il a aussi été question de la formalisation de ce secteur, à travers la mise en place d'un "dispositif législatif et réglementaire" d'encadrement, afin d'arriver à élaboration et à mettre en oeuvre une "cartographie exhaustive des daara au Sénégal", a-t-il dit. Selon lui, les participants ont formulé des recommandations en termes d'accompagnement, de financement et d'appui à tous les acteurs évoluant dans le secteur.

Il y a eu aussi "des recommandations relatives au renforcement des capacités, à l'adaptation aux technologies de l'information de la communication, mais aussi [visant] à mettre l'humain au coeur du dispositif, c'est-à-dire à mettre en avant la santé l'éducation morale et physique de l'apprenant dans toutes les actions qui seront menées dans le cadre des 'daara"', a rapporté Ababacar Sadikh Niang. Il a dit espérer que de bonnes dispositions seront prises pour une application correcte de ces mesures au niveau national, à la suite des concertations nationales qui seront présidées par le président de la République.

"Cette rencontre est une étape qui s'inscrit dans un long processus [marqué par] l'organisation de fora au niveau des communes, mais également de concertations dans les trois départements que compte la région de Thiès", a pour sa part affirmé la secrétaire générale de l'IA de Thiès, Khady Sow Diop. Selon Mme Diop, ces échanges donneront lieu à l'élaboration d'un pré-rapport faisant la synthèse de tout ce qui a été collecté comme information dans les trois départements de la région, à savoir Mbour, Tivaouane et Thiès.

Elle considère que les données obtenues "reflètent la réalité de Thiès", une région qui abrite plusieurs foyers religieux, avec leurs "spécificités". "Je peux dire que jusque-là, nous sommes en phase avec tout ce qui a été identifié comme forces et faiblesses", a dit la responsable. Mme Diop dit approuver aussi la pertinence du diagnostic des menaces qui pèsent sur le secteur, tout comme des opportunités qui s'offrent à lui.