Sénégal: Le recteur entame une série de concertations en vue d'un 'retour au calme' (Communiqué)

Dakar — Le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Alioune Badara Kandji, a entamé une série de rencontres avec les acteurs universitaires, dans l'espoir de faire revenir le calme dans le campus social après les tensions ayant coûté la vie à l'étudiant Abdoulaye Ba, annonce un communiqué de l'institution transmis à l'APS.

Le professeur Kandji a reçu les partenaires sociaux de l'UCAD pour "explorer des pistes de sortie de crise". Selon le communiqué, le recteur Kandji a tour à tour reçu la coordination du Syndicat autonome des enseignants du supérieur (SAES), la section UCAD du Syndicat unitaire des enseignants du Sénégal/enseignement supérieur et recherche (SUDES/ESR) et l'intersyndicale des Personnels administratif, technique et de service (PATS).

Face aux syndicalistes, "le recteur a reconnu que le campus pédagogique a subi les répercussions des événements survenus au Centre des oeuvres universitaires de Dakar (COUD)", d'où "l'urgence" de travailler à "une issue heureuse" pour l'université. Les organisations syndicales, de leur côté, "ont insisté sur la nécessité d'apaiser la situation et de privilégier le dialogue". "Nous devons sauver l'année et préserver l'université de toute violence", a indiqué coordonnateur du SAES pour le campus de Dakar, le professeur Mamadou Bodian, cité par le communiqué.

Au nom du SUDES/ESR, le professeur Sylvestre Kouakou a également relevé que le dialogue "est la seule solution. Il doit être inclusif et inclure les étudiants", selon le texte. Les PATS ont abondé dans le même sens, estimant que les négociations doivent impliquer "ceux qui sont élus par leurs pairs". Les syndicats ont également formulé des "demandes claires", à savoir la libération des étudiants encore détenus, la réouverture du campus social et le rétablissement des amicales.

Sur la question des arrestations, renseigne le communiqué, le recteur a précisé que sur les 107 étudiants interpellés au départ, 104 ont été libérés. Les trois étudiants restants ont été déférés au parquet, une évolution qui fait qu'il lui est impossible d'intervenir à ce stade de la procédure. Concernant le campus social, le recteur dit espérer une réouverture "dans les meilleurs délais".

S'agissant de la suspension des amicales, il présente cette décision "comme une mesure conservatoire destinée à faire retomber la tension. Le Conseil académique pourrait se réunir pour les rétablir dès que le calme sera revenu", renseigne le texte. "Les partenaires sociaux ont exprimé leur disponibilité à accompagner le rectorat dans la recherche d'une solution", ajoute la même source.

"Hier (lundi), informe le communiqué, le recteur s'est rendu au domicile de la famille du défunt [Abdoulaye Ba] pour présenter ses condoléances. Il était accompagné d'une importante délégation composée des doyens, collaborateurs, partenaires sociaux et membres du comité de dialogue social".