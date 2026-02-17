Sénégal: Ligue 1 - 179 buts inscrits à l'issue de la phase aller

17 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Cent soixante-dix-neuf buts ont été inscrits sur les 120 matchs disputés lors de la phase aller de la Ligue 1 de football, qui a pris fin ce lundi, soit un ratio de 1,49 but par rencontre.

L'Union sportive de Gorée occupe la tête du classement avec 27 points, +14. Pendant les 15 journées jouées à Dakar et dans les régions, 179 buts ont été marqués sur les 120 matchs, correspondant à un ratio de 1, 49 but par match. Quarante victoires à domicile (33.33%) ont été enregistrées à l'issue de cette première phase du championnat, contre 23 victoires (19.17%) à l'extérieur et 57 matchs nuls (47.5%).

Le Casa Sports est la meilleure équipe à domicile avec cinq victoires, suivie de l'AS Pikine (3) et de Teungueth FC (3). L'US Gorée et AJEL ont obtenu le plus de victoires (4) à l'extérieur. Les insulaires détiennent la meilleure attaque de la phase aller avec 20 buts inscrits, contre quatre buts encaissés.

Les deux plus mauvaises défenses avec 19 buts encaissés sont la SONACOS (11e) et l'AS Cambérène (15e). L'équipe des HLM (14e, 14 points) est la seule équipe à n'avoir obtenu qu'une seule victoire depuis le début de la saison. Avec six buts à leur compteur, Mouhamed Diop (AJEL), Boubacar Coly (Casa Sports) et Abdourahmane Mbodj (Génération Foot) sont en tête du classement des buteurs.

