Afrique: Un spécialiste de la civilisation américaine évoque la dimension universelle du combat de Jesse Jackson

Dakar — Le professeur Ousmane Sène, spécialiste de la civilisation américaine, a salué la mémoire du révérend Jesse Jackson, décédé mardi à l'âge de 84 ans, relevant notamment le caractère universel du combat du compagnon de Martin Luther King en faveur des droits civiques et des minorités noires.

"Nous devons regretter la disparition du révérend Jesse Jackson pour toute son œuvre. Son combat ne se limitait pas aux seules frontières des Etats-Unis. On a eu à le voir en particulier dans des pays africains comme le Kenya où il a été aux côtés de Daniel Arap Moi, ce qui montre qu'il avait une perception universelle de la cause noire. Il était là pour combattre et faire avancer les choses pour la communauté noire partout dans le monde", a-t-il notamment déclaré dans un entretien téléphonique avec l'APS.

Le directeur du Centre de recherche ouest-africain (WARC) a en même temps salué le fait que Jesse Jackson soit mort de mort naturelle. "Il n'est pas mort à la suite d'une attaque, d'une fusillade ou d'un assassinat comme Martin Luther King, son compagnon de lutte". "L'importance de la figure de Jesse Jackson est démontrée par le fait que pendant toute cette journée d'aujourd'hui, les grands médias américains vont lui consacrer leurs écrans ou leurs micros", a souligné M. Sène.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il dit surtout garder en mémoire les larmes de Jesse Jackson lors de l'investiture de Barack Obama en 2009, comme premier président noir des Etats Unis d'Amérique, un évènement qui consacrait l'aboutissement du combat mené par les militants de la lutte pour les droits civiques. Jesse Jackson, un des acteurs majeurs de la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis, est décédé ce mardi, à l'âge de 84 ans.

"Son engagement indéfectible en faveur de la justice, de l'égalité et des droits humains a contribué à façonner un mouvement mondial pour la liberté et la dignité", a réagi sa famille dans un communiqué relayé par plusieurs médias. De son vrai nom Jesse Louis Burns, Jesse Louis Jackson faisait partie des personnalités publiques américaines marquantes depuis l'assassinat de son compagnon de lutte Martin Luther King, le 4 avril en 1968 à Memphis.

Le président de l'organisation de défense des droits civiques "Rainbow Push" entre 1996 et 2023 n'en n'était pas moins un membre respecté du Parti démocrate, au point d'avoir eu à briguer à deux reprises l'investiture de cette formation comme candidat à la magistrature suprême en 1984 et 1988.