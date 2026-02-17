Sénégal: Notto Gouye Diama - L'expansion d'une maladie des cultures de pomme de terre et de tomate inquiète les horticulteurs

17 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Beureup — Les horticulteurs de Beureup Dia, Beureup Ba et Beureup Sow, dans la commune de Notto Gouye Diama (ouest), inquiets de l'apparition d'une maladie affectant depuis plusieurs jours leurs cultures de pomme de terre et de tomate, sollicitent une intervention rapide des services techniques compétents pour éviter le pire.

Selon des sources contactées dans ces villages du département de Tivaouane, les symptômes observés sur les plantes attaquées s'apparentent à ceux du mildiou. La maladie se manifeste par un dessèchement fulgurant du feuillage, entraînant une chute drastique des rendements, voire la dévastation rapide de parcelles entières. En l'espace de quelques jours, des exploitations soigneusement entretenues se retrouvent gravement compromises.

Modou Fall Ndiaye, horticulteur de la zone, se dit "sans voix" face à l'ampleur des dégâts déjà constatés. A l'en croire, de nombreux producteurs, conscients des pertes financières que cette situation risque d'occasionner, brandissent déjà leurs contrats d'assurance, redoutant une campagne agricole fortement impactée. "Les plants se dessèchent à vue d'oeil. Tout peut être perdu en très peu de temps", confie-t-il avec amertume.

Ce phénomène n'est pas inédit dans la zone. Il y a plus de cinq ans, une situation similaire avait contraint certains exploitants à abandonner la culture de la pomme de terre, au profit de l'oignon, jugé plus résistant face aux attaques phytosanitaires. La résurgence de cette maladie ravive les craintes et fragilise davantage un secteur déjà éprouvé par la hausse des intrants et les aléas climatiques.

Face à cette menace grandissante, les horticulteurs lancent un appel pressant aux autorités administratives et aux services techniques compétents, pour une intervention rapide. Ils sollicitent un diagnostic phytosanitaire approfondi, un accompagnement renforcé, ainsi que la mise à disposition de produits adaptés, afin de juguler ce fléau et préserver l'activité horticole, principale source de revenus de nombreuses familles habitant ces villages de la zone des Niayes.

