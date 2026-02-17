Sénégal: Bâtiments et travaux publics - L'ANSD note une légère diminution de 0,5% au 4e trimestre 2025

Les coûts de construction des bâtiments et travaux publics (Btp) diminuent de 0,5% au quatrième trimestre 2025, comparativement au troisième trimestre de la même année.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) dans un rapport, cette baisse est consécutive à celle des coûts de construction des ouvrages de génie civil (-1,3%) et des bâtiments (-0,6%). En revanche, les coûts des travaux spécialisés augmentent de 3,2% au cours de la période sous revue.

En glissement annuel, explique l'Ansd, ces coûts diminuent de 0,1% sous l'effet du repli des travaux de constructions des ouvrages de génie-civil (-1,5%). Toutefois cette évolution est partiellement compensée par la hausse des coûts des bâtiments (+0,5%) et des travaux spécialisés (+4,0%).

L'Ansd informe qu'au cours de la période sous revue, les coûts de construction des bâtiments se réduisent de 0,6% par rapport au trimestre précédent. Cette évolution s'explique par la diminution des coûts de construction des bâtiments résidentiels (-0,8%) et des bâtiments non résidentiels (-0,6%). Par rapport à la période correspondante en 2024, les coûts de construction des bâtiments s'accroissent de 0,5% au quatrième trimestre de 2025.

Au titre des bâtiments non résidentiels, précise-t-on, le recul de 0,6% des coûts de construction résulte de celle des prix de certains matériaux de base, notamment le sable (-6,0%), le fer à béton et acier (-4,4%), le carburant et lubrifiant (-2,6%) et, dans une moindre mesure, le ciment ordinaire (-0,2%). Toutefois, l'ampleur de cette baisse est limitée par le renchérissement des matériels de chantier (+7,2%) et des équipements pour béton (+6,2%).

S'agissant des bâtiments résidentiels, la diminution des coûts de construction s'explique par celle des prix du sable (-6,6%), du fer à béton et acier (-4,3%), des matériels d'atelier de bois (-1,0%), des matériaux de plomberie (-0,9%), ainsi que ceux de travaux d'électricité (-0,7%). Un repli des coûts est également observé au niveau des travaux de revêtement des murs et sols (-0,9%).

Quant aux coûts de construction d'ouvrages de génie civil, ils diminuent de 1,3%, en variation trimestrielle, en liaison essentiellement avec le repli des coûts des travaux de construction de chaussées (-1,8%). En revanche, au cours de la période sous revue, les travaux liés aux réseaux et aux constructions d'ouvrages d'art augmentent, respectivement, de 0,9% et 0,2%. En glissement annuel, les coûts des travaux publics reculent également de 1,5%, du fait de la baisse des coûts des travaux de construction des chaussées (-2,5%) et des ouvrages d'art (-0,2%), tandis que ceux des travaux de réseaux grimpent de 4,6%.

Les coûts des travaux spécialisés se bonifient de 3,2% au quatrième trimestre de 2025, par rapport au trimestre précédent. Cette évolution résulte, principalement, de la hausse des coûts de la main d'oeuvre (+8,5%), en particulier des rémunérations des ouvriers (+10,4%), malgré le recul des rémunérations des manoeuvres (-13,0%). Toutefois la baisse des prix de l'énergie (-1,4%) a amoindri cette tendance haussière. En variation annuelle, les coûts des travaux spécialisés s'apprécient de 4,0%.