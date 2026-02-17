Sénégal: Bâtiments et travaux publics - L'ANSD note une légère diminution de 0,5% au 4e trimestre 2025

17 Février 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Les coûts de construction des bâtiments et travaux publics (Btp) diminuent de 0,5% au quatrième trimestre 2025, comparativement au troisième trimestre de la même année.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) dans un rapport, cette baisse est consécutive à celle des coûts de construction des ouvrages de génie civil (-1,3%) et des bâtiments (-0,6%). En revanche, les coûts des travaux spécialisés augmentent de 3,2% au cours de la période sous revue.

En glissement annuel, explique l'Ansd, ces coûts diminuent de 0,1% sous l'effet du repli des travaux de constructions des ouvrages de génie-civil (-1,5%). Toutefois cette évolution est partiellement compensée par la hausse des coûts des bâtiments (+0,5%) et des travaux spécialisés (+4,0%).

L'Ansd informe qu'au cours de la période sous revue, les coûts de construction des bâtiments se réduisent de 0,6% par rapport au trimestre précédent. Cette évolution s'explique par la diminution des coûts de construction des bâtiments résidentiels (-0,8%) et des bâtiments non résidentiels (-0,6%). Par rapport à la période correspondante en 2024, les coûts de construction des bâtiments s'accroissent de 0,5% au quatrième trimestre de 2025.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au titre des bâtiments non résidentiels, précise-t-on, le recul de 0,6% des coûts de construction résulte de celle des prix de certains matériaux de base, notamment le sable (-6,0%), le fer à béton et acier (-4,4%), le carburant et lubrifiant (-2,6%) et, dans une moindre mesure, le ciment ordinaire (-0,2%). Toutefois, l'ampleur de cette baisse est limitée par le renchérissement des matériels de chantier (+7,2%) et des équipements pour béton (+6,2%).

S'agissant des bâtiments résidentiels, la diminution des coûts de construction s'explique par celle des prix du sable (-6,6%), du fer à béton et acier (-4,3%), des matériels d'atelier de bois (-1,0%), des matériaux de plomberie (-0,9%), ainsi que ceux de travaux d'électricité (-0,7%). Un repli des coûts est également observé au niveau des travaux de revêtement des murs et sols (-0,9%).

Quant aux coûts de construction d'ouvrages de génie civil, ils diminuent de 1,3%, en variation trimestrielle, en liaison essentiellement avec le repli des coûts des travaux de construction de chaussées (-1,8%). En revanche, au cours de la période sous revue, les travaux liés aux réseaux et aux constructions d'ouvrages d'art augmentent, respectivement, de 0,9% et 0,2%. En glissement annuel, les coûts des travaux publics reculent également de 1,5%, du fait de la baisse des coûts des travaux de construction des chaussées (-2,5%) et des ouvrages d'art (-0,2%), tandis que ceux des travaux de réseaux grimpent de 4,6%.

Les coûts des travaux spécialisés se bonifient de 3,2% au quatrième trimestre de 2025, par rapport au trimestre précédent. Cette évolution résulte, principalement, de la hausse des coûts de la main d'oeuvre (+8,5%), en particulier des rémunérations des ouvriers (+10,4%), malgré le recul des rémunérations des manoeuvres (-13,0%). Toutefois la baisse des prix de l'énergie (-1,4%) a amoindri cette tendance haussière. En variation annuelle, les coûts des travaux spécialisés s'apprécient de 4,0%.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.