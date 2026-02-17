Maroc: Assurances - La compagnie Sanlam Maroc annonce une progression de 7,9% de son résultat net en 2025.

Au 31 décembre 2025, le résultat net de la compagnie d'assurance Sanlam Maroc a connu une progression de 7,9% par rapport au 31 décembre 2024, selon les indicateurs d'activité au 4ème trimestre 2025 établis par la direction de cette entreprise.

Ces indicateurs ont mis en relief un résultat net de qui s'élève à 451 millions de dirhams (MDH) contre 418 MDH en 2024, confirmant, selon la direction de l'entreprise l'amélioration de la rentabilité opérationnelle et l'efficacité des choix stratégiques engagés.

En revanche, le chiffre d'affaires annuel connait une légère variation négative de 1,4% à 6 195 MDH. « Cette évolution reflète principalement l'ajustement stratégique en cours de l'activité Vie, pleinement maîtrisé, et largement compensé par la bonne dynamique de la branche Non-Vie, qui continue d'afficher une performance commerciale soutenue et récurrente », a laissé entendre l'équipe dirigeante de Sanlam Maroc. Au quatrième trimestre 2025, le chiffre d'affaires est ressorti à 1 336 MDH, en recul de -1,9% par rapport à la même période de l'exercice précédent, confirmant, selon toujours la direction de la compagnie, la stabilité de l'activité dans une phase de transformation ciblée du mix produit

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Quant aux placements affectés aux opérations d'assurance, ils ont atteint 17 960 MDH à fin décembre 2025 contre 16 861 MDH à fin décembre 2024, soit une hausse de 6,5%.

Les provisions techniques nettes de la part des cessionnaires affichent, quant à elles, une évolution maîtrisée de +0,3%, reflétant, d'après la direction de Sanlam Maroc, « la stabilité des engagements techniques et la qualité de la politique de provisionnement. »

Les indicateurs d'activité de la compagnie mettent en exergue des fonds propres de 5 449 MDH à fin 2025 contre 5 331 MDH en 2024 (+2,2%). Selon la direction de Sanlam Maroc cela consolide la solidité financière de la Compagnie et sa capacité à soutenir son développement futur dans le respect des exigences prudentielles.

Les responsables de Sanlam ont annoncé une politique de dividende attractive. Ainsi, ils estiment que compte tenu des performances et de la solidité de la structure financière, le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale Ordinaire la distribution d'un dividende de 98 dirhams par action au titre de l'exercice 2025, en hausse par rapport aux 81 dirhams par action distribués en 2024, illustrant l'engagement de la Compagnie en faveur d'une rémunération attractive et durable des actionnaires.