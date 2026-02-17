Addis-Abeba — Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a marqué sa visite officielle en Éthiopie par un geste hautement symbolique en déposant une gerbe au Mémorial de la Victoire d'Adoua, à Addis-Abeba.

Cette cérémonie solennelle, organisée après un accueil officiel au Palais national, s'inscrit dans le cadre du renforcement continu des relations entre la Turquie et l'Éthiopie, deux pays qui célèbrent cette année le centenaire de leurs liens diplomatiques. Le Mémorial de la Victoire d'Adoua occupe une place particulière dans la mémoire collective éthiopienne. Il commémore la bataille historique de 1896, au cours de laquelle les forces éthiopiennes infligèrent une défaite décisive à une armée coloniale européenne.

Cette victoire demeure un symbole puissant de souveraineté nationale et de résistance africaine face aux ambitions impérialistes. En rendant hommage aux combattants tombés pour la défense de leur patrie, le président Erdoğan a souligné son respect pour l'histoire de l'Éthiopie et pour l'héritage d'indépendance qui continue d'inspirer le continent. La cérémonie de dépôt de gerbe s'est déroulée dans un climat empreint de dignité et de recueillement.

Elle a mis en lumière la dimension historique et symbolique de la visite, au-delà des discussions politiques et économiques prévues entre les deux gouvernements. Ce geste protocolaire, réservé à des partenaires avec lesquels l'Éthiopie entretient des relations étroites et stratégiques, traduit le niveau de considération mutuelle qui caractérise les rapports entre Addis-Abeba et Ankara. Arrivé plus tôt dans la journée dans la capitale éthiopienne, le chef de l'État turc a été accueilli avec les honneurs militaires à l'aéroport international de Bole.

Le Premier ministre, Abiy Ahmed, était personnellement présent au pied de l'avion pour saluer son homologue, un geste fort qui témoigne de la solidité des liens diplomatiques entre les deux nations. Plusieurs hauts responsables gouvernementaux, des officiers supérieurs et des représentants du corps diplomatique étaient également présents pour participer à cette réception officielle. Le cortège présidentiel, escorté par une cavalerie d'apparat, a ensuite traversé la ville en direction du Palais national, ajoutant une dimension culturelle et protocolaire à l'événement.

Cet accueil fastueux rappelle la visite effectuée il y a quelques années par le Premier ministre Abiy en Turquie, où il avait été reçu avec le même cérémonial à Ankara et à Istanbul. À l'occasion, les deux dirigeants avaient affirmé leur volonté commune d'élever les relations bilatérales à un niveau stratégique, ouvrant la voie à une coopération renforcée dans des secteurs clés tels que le commerce, l'investissement, les infrastructures et la défense. Les relations entre la Turquie et l'Éthiopie reposent sur une histoire diplomatique ancienne et continue.

L'Éthiopie abrite notamment la première ambassade turque établie sur le continent africain, un fait qui illustre la profondeur historique de leurs échanges. Au fil des décennies, les deux pays ont consolidé leurs partenariats dans les domaines politique, économique et culturel, multipliant les initiatives conjointes et les projets de développement. Peu après la cérémonie d'accueil, le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé sa satisfaction sur les réseaux sociaux, saluant la visite officielle de son homologue turc et soulignant l'importance des discussions prévues.

Il a évoqué un partenariat profond et durable, fondé sur le respect mutuel et une vision commune de coopération renforcée. Cette visite est perçue comme une étape significative dans l'évolution des relations entre Addis-Abeba et Ankara. En conjuguant mémoire historique et ambitions stratégiques contemporaines, elle illustre la volonté des deux pays de bâtir un partenariat solide, inscrit dans la continuité d'un siècle de relations diplomatiques et tourné vers de nouvelles perspectives de collaboration.