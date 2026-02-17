Ethiopie: Vieilles amitiés, nouvelle adresse

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan s'apprête à effectuer une visite officielle à Addis-Abeba, dans un contexte où la Turquie et l'Éthiopie redéfinissent progressivement leurs positions sur les scènes régionale et internationale.

Ce déplacement ne relève pas d'un simple agenda diplomatique : il incarne la relance d'un partenariat ancien et souligne l'intensification d'une coopération dont les intérêts convergent désormais plus clairement dans les domaines du commerce, de la sécurité et de l'influence continentale. La venue du chef de l'État turc en Éthiopie dépasse ainsi le cadre protocolaire. Elle s'inscrit dans une dynamique d'équilibre et de continuité historique entre deux pays qui ont su préserver la constance de leurs relations à travers les évolutions géopolitiques.

Il y a quelques années, alors que l'Éthiopie traversait une période particulièrement sensible, le Premier ministre Abiy Ahmed avait été accueilli en Turquie avec une considération remarquable. Cette réception, marquée par le respect des traditions et par une chaleur diplomatique assumée, reflétait une relation fondée sur la confiance durable plutôt que sur des calculs circonstanciels. Aujourd'hui, à l'approche de la visite de Recep Tayyip Erdoğan à Addis-Abeba, un sentiment de réciprocité historique se dessine, comme la poursuite naturelle d'un dialogue engagé depuis plusieurs générations.

L'Éthiopie s'est imposée au fil du temps comme l'un des partenaires africains les plus constants d'Ankara. Cette visite peut ainsi être interprétée comme un retour vers un allié stratégique dont la stabilité politique, les ambitions économiques et le poids continental ne cessent de s'affirmer.

Une relation ancrée dans la longue durée

Les relations entre la Turquie et l'Éthiopie précèdent largement l'ère diplomatique contemporaine. Dès les siècles passés, des échanges commerciaux et culturels reliaient la Corne de l'Afrique à l'Anatolie à travers les routes maritimes de la mer Rouge et les circuits méditerranéens. Ces interactions, amorcées bien avant l'établissement des États modernes, ont progressivement évolué vers des relations institutionnalisées.

Un jalon majeur fut posé en 1896 avec l'échange de délégations entre le sultan ottoman Abdul Hamid II et l'empereur éthiopien Menelik II, constituant le premier contact diplomatique structuré entre les deux entités politiques. L'ouverture du consulat ottoman à Harar en 1912 consolida cette dynamique. À l'époque républicaine, la Turquie franchit une étape significative en établissant en 1926, à Addis-Abeba, sa première ambassade en Afrique subsaharienne. L'Éthiopie fit de même à Ankara en 1933.

Ces décisions fondatrices ont fourni l'ossature institutionnelle d'une relation qui a su traverser les mutations politiques du XXe siècle et s'adapter aux nouvelles réalités stratégiques. Au fil des décennies, les échanges diplomatiques, économiques et les partenariats de développement ont renforcé cette coopération, faisant du lien turco-éthiopien l'un des partenariats les plus stables entre l'Afrique et l'Eurasie -- un partenariat désormais appelé à jouer un rôle accru dans un environnement international en recomposition.

L'affirmation économique de l'Éthiopie et les perspectives d'un avenir structurant

L'Éthiopie s'impose aujourd'hui comme l'un des pôles de croissance les plus dynamiques du continent africain. La modernisation accélérée de ses infrastructures, l'essor de son tissu industriel et la transformation rapide de ses centres urbains redéfinissent en profondeur son architecture économique. Déjà classée parmi les principales économies africaines, elle se projette, au rythme actuel de sa progression, vers un rôle de premier plan susceptible de la hisser au rang de puissance économique majeure du continent dans la décennie à venir.

Cette trajectoire ascendante suscite naturellement l'intérêt de partenaires stratégiques à la recherche d'ancrages durables. La Turquie, dotée d'un appareil productif solide, d'une industrie diversifiée et d'un savoir-faire technologique compétitif, apparaît comme un acteur particulièrement bien positionné pour accompagner et soutenir cette phase d'expansion.

Une complémentarité démographique et économique stratégique

La dimension démographique confère à cette coopération une portée exceptionnelle. Avec plus de 85 millions d'habitants pour la Turquie et plus de 130 millions pour l'Éthiopie, les deux pays représentent ensemble un espace économique de plus de 200 millions de consommateurs et de producteurs potentiels. Cette masse critique ouvre la voie à une intensification des échanges commerciaux, à l'implantation industrielle et au développement de chaînes de valeur partagées.

Une collaboration structurée entre Turquie et Éthiopie pourrait ainsi stimuler l'innovation, accroître les capacités manufacturières et consolider l'accès aux marchés d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Europe. Par ailleurs, la position géostratégique de l'Éthiopie, au cœur de la Corne de l'Afrique et à proximité des grandes voies maritimes de la mer Rouge, offre à la Turquie une passerelle naturelle vers les réseaux économiques africains en pleine expansion.

Cette dynamique s'inscrit dans un contexte d'intégration continentale croissante, notamment avec la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine, qui accélère la structuration d'un marché africain unifié.

Aviation et intégration continentale

En Afrique, où les connexions terrestres demeurent encore insuffisamment développées, le transport aérien reste l'ossature principale des échanges commerciaux et institutionnels. Dans ce contexte, Ethiopian Airlines s'est imposée comme l'un des réseaux aériens les plus performants du continent, reliant efficacement les grands centres politiques, économiques et financiers africains. Cette position dominante dans l'aviation confère à l'Éthiopie un rôle stratégique de plateforme régionale. Pour la Turquie, cet atout représente un accès privilégié aux marchés africains en expansion et aux corridors logistiques émergents.

La synergie entre Addis-Abeba et Istanbul -- deux hubs aéroportuaires de dimension mondiale -- ouvre des perspectives significatives en matière de transfert de compétences, de développement logistique intégré et d'élargissement des routes commerciales intercontinentales.

Grands projets et dynamique infrastructurelle

La feuille de route éthiopienne pour la prochaine décennie repose sur un ambitieux programme d'investissements dans les transports, l'énergie et l'urbanisme. L'extension du réseau ferroviaire, la construction de barrages hydroélectriques, le développement de nouveaux aéroports ainsi que d'importants projets immobiliers visent à renforcer la productivité nationale et à améliorer durablement les conditions de vie.

Les entreprises turques de construction, reconnues à l'échelle internationale pour leur maîtrise technique et leur capacité à livrer des infrastructures complexes dans des délais optimisés, pourraient jouer un rôle central dans cette transformation. Un approfondissement de la coopération dans ce secteur générerait des retombées économiques majeures tout en accélérant la modernisation structurelle de l'Éthiopie.

Vers l'émergence d'une industrie sidérurgique compétitive

La Turquie figure parmi les acteurs majeurs de la production mondiale de fer et d'acier, forte d'une base industrielle robuste et d'une expertise technique éprouvée. L'Éthiopie, pour sa part, dispose d'importantes réserves de minerai de fer et aspire à bâtir une industrie sidérurgique nationale capable de soutenir son développement. L'alliance entre l'expertise industrielle turque et les ressources naturelles éthiopiennes pourrait transformer cette ambition en réalité concrète.

Le développement d'un secteur sidérurgique performant permettrait non seulement d'alimenter les vastes projets d'infrastructures du pays, mais aussi de positionner l'Éthiopie comme futur pôle manufacturier régional, créateur d'emplois et vecteur d'autonomie industrielle.

Ressources minières, énergie et diversification industrielle

Au-delà du fer, l'Éthiopie possède des réserves stratégiques d'or, de gaz naturel et de terres rares, dont la demande mondiale progresse, notamment dans les technologies avancées et les énergies renouvelables. L'expertise turque dans l'extraction, le traitement et la valorisation des ressources naturelles ouvre des perspectives de partenariat mutuellement bénéfiques, renforçant les chaînes de valeur industrielles des deux pays.

Consolidation de la confiance économique

La Turquie s'est déjà affirmée comme l'un des principaux investisseurs étrangers en Éthiopie. Des entreprises turques sont actives dans les secteurs manufacturier, textile, de la construction et des services, contribuant significativement à l'emploi local et à l'industrialisation. La trajectoire de croissance soutenue et la diversification progressive de l'économie éthiopienne laissent entrevoir une intensification des flux d'investissements. Une coopération industrielle de long terme pourrait ainsi consolider les liens économiques bilatéraux et favoriser une prospérité partagée fondée sur la complémentarité stratégique.

Sécurité maritime et équilibre géostratégique

L'ambition de l'Éthiopie de disposer d'un accès maritime fiable dépasse largement la seule dimension commerciale. Elle s'inscrit dans une logique de souveraineté économique et de projection stratégique. Un engagement accru en mer Rouge pourrait contribuer à la sécurisation de l'un des corridors maritimes les plus essentiels au commerce mondial. Historiquement, la présence navale éthiopienne a joué un rôle stabilisateur dans certaines zones du sud de la mer Rouge. Un repositionnement dans ce domaine renforcerait la sécurité maritime régionale, réduisant les risques liés aux perturbations des routes commerciales.

Une telle stabilité bénéficie directement au transport maritime international et à la fluidité des échanges, des enjeux qui correspondent étroitement aux intérêts de la Turquie en tant que puissance commerciale majeure reliant l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient.

Influence diplomatique et projection continentale

L'Éthiopie occupe une place politique singulière en Afrique, notamment en tant que pays hôte de Union africaine. Addis-Abeba constitue ainsi un centre névralgique où se définissent les grandes orientations diplomatiques et économiques du continent. Un partenariat renforcé avec l'Éthiopie permet d'élargir naturellement la portée diplomatique et économique de ses partenaires à l'échelle africaine. Pour la Turquie, cette coopération ouvre des perspectives d'intégration plus profonde dans les dynamiques politiques continentales.

Par ailleurs, l'appartenance de la Turquie au G20 ajoute une dimension supplémentaire à cette relation. Elle crée un pont stratégique entre les ambitions africaines et les mécanismes de gouvernance économique mondiale, donnant à la coopération bilatérale une résonance internationale.

Une visite tournée vers l'avenir

La visite du président Recep Tayyip Erdoğan intervient à un moment charnière où les deux pays consolident leur rôle régional et élargissent leur projection internationale. Elle devrait favoriser l'approfondissement des partenariats économiques, renforcer la coordination diplomatique et stimuler de nouvelles initiatives industrielles et technologiques. Plus fondamentalement, elle confirme que les relations entre la Turquie et l'Éthiopie reposent sur une continuité historique, une confiance réciproque et une convergence d'intérêts stratégiques.

À mesure que l'Éthiopie accélère sa transformation économique et que la Turquie affirme son influence commerciale globale, leur coopération apparaît comme un levier potentiel de stabilité régionale, d'expansion industrielle et de prospérité partagée. Cette visite ne marque pas tant l'ouverture d'une nouvelle ère que la poursuite d'un dialogue ancien -- celui de deux nations géographiquement éloignées mais dont les trajectoires stratégiques se rejoignent avec une clarté croissante.