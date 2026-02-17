Ethiopie: Le président Recep Tayyip Erdoğan est arrivé à Addis-Abeba pour une visite officielle, où le Premier ministre Abiy lui a réservé un accueil exceptionnel.

17 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le président Recep Tayyip Erdoğan est arrivé mardi à Addis-Abeba pour une visite officielle de travail et a été accueilli avec distinction par le Premier ministre Abiy Ahmed à l'aéroport international Bole.

À son arrivée à Addis-Abeba, le président Recep Tayyip Erdoğan a été accueilli au pied de l'avion par le Premier ministre Abiy Ahmed, illustrant les liens diplomatiques, économiques et stratégiques croissants entre l'Éthiopie et la Turquie. La cérémonie à l'aéroport a également réuni de hauts responsables du gouvernement éthiopien.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy a décrit cette visite comme le reflet du partenariat toujours plus étroit entre les deux nations :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« C'est avec grand plaisir que j'accueille chaleureusement le président Recep Tayyip Erdoğan de la République de Turquie pour sa visite officielle. Nos échanges de visites témoignent de la solidité du partenariat profond entre la Turquie et l'Éthiopie. D'Ankara à Addis-Abeba, je me réjouis des discussions à venir qui permettront de renforcer encore la coopération et les liens durables entre nos deux nations anciennes. » Lors de la cérémonie, le Premier ministre Abiy a personnellement accompagné le président Erdoğan depuis l'aéroport, un geste réservé aux dirigeants des pays avec lesquels l'Éthiopie entretient des relations stratégiques de longue date.

Ce geste symbolique souligne l'importance accordée à la relation avec Ankara. L'accueil à Addis-Abeba rappelle celui réservé au Premier ministre Abiy lors de sa précédente visite en Turquie, où le président Erdoğan l'avait reçu avec tous les honneurs à Ankara et Istanbul. Cette visite marque un renforcement des relations bilatérales et ouvre la voie à une coopération élargie dans les domaines du commerce, de l'investissement, des infrastructures et de la défense.

Au cours de son séjour, le président Erdoğan devrait tenir des discussions de haut niveau avec le Premier ministre Abiy, centrées sur le commerce, l'industrie manufacturière, la construction, l'énergie, la défense et les échanges culturels. Les deux dirigeants aborderont également les questions de paix et de sécurité régionales, ainsi que d'autres enjeux continentaux d'intérêt commun.

Cette visite est considérée comme une étape majeure dans l'expansion continue des relations entre l'Éthiopie et la Turquie au cours de la dernière décennie, les deux pays visant à consolider leur partenariat stratégique dans de multiples secteurs.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.