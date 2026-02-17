Addis-Abeba — Le président Recep Tayyip Erdoğan est arrivé mardi à Addis-Abeba pour une visite officielle de travail et a été accueilli avec distinction par le Premier ministre Abiy Ahmed à l'aéroport international Bole.

À son arrivée à Addis-Abeba, le président Recep Tayyip Erdoğan a été accueilli au pied de l'avion par le Premier ministre Abiy Ahmed, illustrant les liens diplomatiques, économiques et stratégiques croissants entre l'Éthiopie et la Turquie. La cérémonie à l'aéroport a également réuni de hauts responsables du gouvernement éthiopien.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy a décrit cette visite comme le reflet du partenariat toujours plus étroit entre les deux nations :

« C'est avec grand plaisir que j'accueille chaleureusement le président Recep Tayyip Erdoğan de la République de Turquie pour sa visite officielle. Nos échanges de visites témoignent de la solidité du partenariat profond entre la Turquie et l'Éthiopie. D'Ankara à Addis-Abeba, je me réjouis des discussions à venir qui permettront de renforcer encore la coopération et les liens durables entre nos deux nations anciennes. » Lors de la cérémonie, le Premier ministre Abiy a personnellement accompagné le président Erdoğan depuis l'aéroport, un geste réservé aux dirigeants des pays avec lesquels l'Éthiopie entretient des relations stratégiques de longue date.

Ce geste symbolique souligne l'importance accordée à la relation avec Ankara. L'accueil à Addis-Abeba rappelle celui réservé au Premier ministre Abiy lors de sa précédente visite en Turquie, où le président Erdoğan l'avait reçu avec tous les honneurs à Ankara et Istanbul. Cette visite marque un renforcement des relations bilatérales et ouvre la voie à une coopération élargie dans les domaines du commerce, de l'investissement, des infrastructures et de la défense.

Au cours de son séjour, le président Erdoğan devrait tenir des discussions de haut niveau avec le Premier ministre Abiy, centrées sur le commerce, l'industrie manufacturière, la construction, l'énergie, la défense et les échanges culturels. Les deux dirigeants aborderont également les questions de paix et de sécurité régionales, ainsi que d'autres enjeux continentaux d'intérêt commun.

Cette visite est considérée comme une étape majeure dans l'expansion continue des relations entre l'Éthiopie et la Turquie au cours de la dernière décennie, les deux pays visant à consolider leur partenariat stratégique dans de multiples secteurs.