Maroc: Botola Pro D2 - Le MAT sacré champion d'automne

La 15e journée delà Botola Pro D2 « Inwi », qui s'est clôturée dimanche, a été marquée par le sacre du Moghreb Tétouan comme champion d'automne avec 27 points.

L'équipe de la Colombe blanche a arraché, dimanche, un nul face au Stade Marocain (2-2) lui permettant de s'emparer provisoirement de la tête du classement, devant Widad Témara (26 pts), le Mouloudia Oujda et la Jeunesse El Massira, qui partagent la 3e place (25 pts). Dans les autres matchs, le Chabab Mohammedia s'est imposé chez le KAC Kénitra (1-0), tandis que les matchs entre Amal Tiznit et Chabab Atlas Khénifra et l'USM Oujda et le Widad Témara se sont soldés par un nul vierge.

De son côté, le Raja Béni Mellal est parvenu à battre la Jeunesse El Massira par 1 but à 0, lui permettant d'engranger trois précieux points dans sa course au maintien en deuxième division. La JS Soualem a signé une belle victoire face à la Jeunesse Ben Guerir (3-1) consolidant ainsi sa position en milieu du classement, tandis que le Stade Marocain s'est contenté d'un match nul (2-2) face au Moghreb de Tétouan dans un match haletant.

Le match entre le Widad Fès et le Mouloudia d'Oujda s'est soldé par un nul (2-2), tandis que l'Union Bejaad a battu le Racing Casablanca sur le score de 2 buts à 0. Les matchs de la 15e journée ont mis en lumière la lutte acharnée entre les équipes de tête du classement et celles qui souhaitent s'extirper de la zone de relégation, avec l'ambition de signer un nouveau départ lors de la phase retour qui s'annonce d'ores et déjà passionnante.

Résultats

KAC-SCCM : 0-1

RBM-JSM : 1-0

A.Tiznit-CAK : 0-0

USMO-WST : 0-0

CJBG-JSS : 1-3

SM-MAT : 2-2

WAF-MCO : 2-2

RAC-U.Boujaâd : 0-2

Classement

1-MAT : 27 pts

2-WST : 26 pts

3-MCO : 25 pts

JSM : 25 pts

5-A.Tiznit : 23 pts

6-SCCM : 21 pts

7-SM : 20 pts

U.Boujaâd : 20 pts

9-JSS : 19 pts

KAC : 19 pts

11-WAF : 17 pts

CAK : 17 pts

USMO : 17 pts