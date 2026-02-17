Congo-Kinshasa: L'ASBL SBG prône la bonne gouvernance pour mettre fin à la crise dans l'Est du pays

L'Association Sentinelles de la bonne gouvernance pour le progrès social (SBG ASBL) a invité, lundi 16 février, le gouvernement congolais à intégrer le front social dans la stratégie nationale de lutte contre la crise dans l'Est du pays.

Au cours d'un forum organisé à Kinshasa, cette structure a qualifié ce plaidoyer de tournant important pour la stabilité nationale.

Cette activité s'est voulue une alerte civique et un appel à la mobilisation patriotique face aux défis sécuritaires et sociaux auxquels fait face la République démocratique du Congo.

La SBG a ainsi recommandé :

l'établissement d'un véritable contrat social entre l'État et les citoyens ;

l'allocation de moyens financiers conséquents au secteur social ;

une gestion rigoureuse et transparente des ressources publiques ;

un soutien durable aux initiatives des jeunes et des femmes.

Cette organisation redoute que la négligence du front social fragilise la cohésion nationale et compromette les efforts de paix.

Hommage à l'ADG du FNPSS

Cette rencontre a également été l'occasion de rendre hommage à Alice Mirimo Kabetsi, Administratrice Directrice Générale du Fonds national de promotion et de service social (FNPSS).

L'ASBL a salué son engagement en faveur des personnes vulnérables ainsi que sa gestion orientée vers la justice sociale et le progrès social sans discrimination.

Des distinctions d'excellence lui ont été remises en reconnaissance de son action.

« La paix ne se gagne pas uniquement par les armes. Elle se construit par la justice sociale, la bonne gouvernance et la dignité humaine », a déclaré le coordonnateur national de la SBG, Dieuleveut Kisota.

A travers ce forum, la SBG ASBL entend inscrire durablement le progrès social au cœur de la stratégie nationale, convaincue qu'une victoire sans justice sociale demeure fragile, tandis qu'une paix fondée sur l'équité, la justice sociale et la bonne gouvernance est durable, solide et constitue le gage d'un progrès social inclusif.

Selon lui, la responsabilité citoyenne, patriotique et morale ne peut plus se limiter à un slogan, mais doit devenir une exigence nationale.

« Face aux défis sécuritaires persistants dans l'Est, à la pauvreté, au chômage et à la pression sociale, la SBG a martelé qu'aucune nation ne peut durablement se maintenir par la force seule », a ajouté Dieuleveut Kisota.

La SBG ASBL a identifié trois piliers fondamentaux :

la sécurité ;

la bonne gouvernance ;

le progrès social.

Cette organisation citoyenne a par ailleurs reconnu les avancées réalisées dans la protection sociale et la restauration progressive de l'autorité de l'État, tout en appelant à consolider et accélérer les actions en faveur des populations vulnérables.