Maroc: Programmes du Ramadan sur Athakafia - Un voyage spirituel au coeur du plaisir culturel

La quatrième chaîne de la SNRT incarne son slogan ramadanesque «Athakafia : un voyage spirituel au coeur du plaisir culturel» dans sa programmation dédiée au mois sacré 1447/2026. Cette grille intégrale, qui tient compte des spécificités du Ramadan et du cahier des charges de la chaîne, propose une offre culturelle alliant spiritualité, savoir et esthétique de l'expression audiovisuelle.

Ainsi, Athakafia a veillé à adapter sa programmation au mois de Ramadan en conservant ses rendez-vous fixes tout en produisant de nouveaux programmes à forte teneur spirituelle et culturelle. Ce qui consolide la place de la chaîne en tant que service public culturel et plateforme de valorisation de la pensée et de la créativité marocaine.

Via cette programmation, la chaîne vise à consacrer une offre télévisuelle diversifiée, spécifique et adaptée à l'ambiance du mois sacré en alliant le plaisir visuel à la sobriété du contenu. Le tout en harmonie avec la forte dynamique de la pensée marocaine, ainsi qu'avec les questionnements posés par le contexte culturel.

Dans ce cadre, la chaîne propose la série spéciale «Wathaikiate Athakafia» qui embarque les téléspectateurs dans un voyage purement patrimonial en mettant l'accent sur la richesse de nos monuments les plus emblématiques. Lors de ce Ramadan, quatre épisodes seront dédiés à Marrakech, Assilah, Ouazzane, et Chefchaouen. En outre, la chaîne étoffe sa grille en proposant le programme «L'interview Culture» qui reçoit des personnalités du milieu artistique et littéraire pour explorer les univers multiples de la culture.

A son tour, l'émission «Al Bahit» sera toujours présente dans la grille ramadanesque à travers deux épisodes de qualité. Le premier est consacré à la chronométrie au Maroc en mettant en lumière l'apport des savants marocains pour l'astronomie et pour l'observation du croissant lunaire. Quant au deuxième épisode, il aborde des recherches scientifiques pour la valorisation et la sauvegarde de l'arganier.

De plus, le programme «Sira Wa Massar» continuera, durant le mois sacré, à accompagner les parcours de figures culturelles marocaines ayant contribué à enrichir la scène culturelle nationale. Il s'agit, entre autres, du penseur et écrivain Omar Amarir, ainsi que de l'écrivaine Latifa El Meskini. De surcroît, l'émission «Matahif Al Maghrib» consacrera deux épisodes à la découverte du musée Ibn Battuta à Tanger et du palais Raissouni à Assilah.

Aussi, le programme «Tadkirat Cinéma» accompagnera les productions cinématographiques les plus récentes via une analyse du langage esthétique des films tout en invitant des réalisateurs, artistes et critiques pour débattre de l'image et du cinéma documentaire, entre autres. Quant à l'émission «Avec Taroub», elle proposera deux épisodes. Le premier est consacré au chant choral soufi et à la créativité dans la musique spirituelle au moment où le deuxième est dédié au chant religieux en tant que pont entre les cultures arabe et amazighe.

La chaîne continuera, durant le Ramadan, à s'intéresser également à l'environnement à travers l'émission «Ecologica» qui consacrera, entre autres, des épisodes à la relation entre l'environnement et les valeurs de l'Islam. De même, l'émission «Li Nikach» lancera le débat sur des sujets d'actualité à caractère intellectuel et sociétal.

La chaîne poursuivra également sa mission d'information culturelle à travers le magazine «Zamane Athakafa», qui couvre les principales manifestations et activités culturelles, tout en rapprochant le téléspectateur de la dynamique de la scène culturelle marocaine. De son côté, l'émission «Marrou Min Houna» évoque les parcours de personnalités internationales dont le nom est étroitement lié au Maroc, en revisitant leur présence culturelle et artistique. Tandis que le programme «Aqlam wa Alwan» propose des portraits de figures oeuvrant dans les arts plastiques et la littérature.

En outre, la chaîne diffusera le podcast «Madarat» qui invite des penseurs, écrivains et poètes marocains pour débattre de questions intellectuelles d'actualité. De plus, le programme «Fi Hadrat Al-Madih» consacrera des épisodes à l'histoire des chansons marocaines dédiées à la louange du Prophète. De plus, le programme «Ala Al-Khashaba» continuera à accompagner l'actualité du théâtre. A commencer par l'improvisation et les pionniers du théâtre en passant par celui amateur outre les costumes scéniques. Quant au programme «Atlas du Maroc», il offrira au téléspectateur une immersion historique et patrimoniale à Tafilalet et à Rabat.

La chaîne proposera également, dans le cadre du programme «Al-Masrah Yataharrak», huit pièces de théâtre interprétées par des troupes de jeunes, reflétant ainsi la diversité des expressions artistiques et linguistiques, ainsi que la richesse de la scène théâtrale. De même, le programme «Mousika Al mihrajanate» diffusera des extraits du Festival de Fès des musiques sacrées tout en présentant les différents styles de musique sacrée.

En outre, la grille renforce les programmes de proximité culturelle à travers les émissions «Mawaiid Thakafia», «Fi Lmaktabat» et «Hirfat Bilad» afin de créer une relation étroite entre le téléspectateur et la vie culturelle ainsi que l'artisanat du pays. A travers cette programmation, la chaîne culturelle réaffirme son engagement à proposer une offre ramadanesque intégrale qui fait de la culture une matière à voir au quotidien et un périple spirituel.