Cote d'Ivoire: Plateau - La mairie offre un chapiteau de 45 millions FCFA et 10 tonnes de sucre à la communauté musulmane

La communauté musulmane du Plateau s'est réunie, le lundi 16 février 2026, à la Mosquée Salam pour une cérémonie empreinte de foi et de fraternité. À cette occasion, le Conseil municipal du Plateau, conduit par le député-maire Jacques Gabriel Ehouo, a procédé à la remise officielle d'un chapiteau moderne ainsi qu'un important don de vivres destiné à accompagner les fidèles durant le mois béni du Ramadan.

Pour cette édition 2026, la municipalité a offert 10 tonnes de sucre, 2,5 tonnes de riz, des centaines de cartons de lait ainsi que divers produits alimentaires, afin de soulager les familles en période de jeûne. Temps fort de la cérémonie : l'inauguration d'un chapiteau moderne installé dans l'enceinte de la mosquée.

D'un coût global de 45 millions de Fcfa, l'ouvrage se distingue par sa structure en alliage d'aluminium alliant robustesse et modernité. Il couvre une superficie de 800 m², culmine à 7,5 mètres de hauteur et peut accueillir jusqu'à 1 000 personnes. Cette infrastructure vise à protéger les fidèles contre le soleil, notamment lors des prières du vendredi et des grandes célébrations religieuses.

Prenant la parole, le député-maire Jacques Gabriel Ehouo a souligné la portée symbolique et sociale de ce geste. « Le Ramadan est un temps de foi, de patience et de partage. À travers ce don, nous voulons témoigner notre proximité et notre engagement à soutenir la communauté musulmane du Plateau. Que ce mois béni soit un moment de paix, de cohésion et de bénédictions pour toutes les familles », a-t-il déclaré. L'édile a également invité les fidèles à prier pour la paix, la stabilité et le développement du Plateau et de la Côte d'Ivoire.

Au nom des fidèles, l'Imam principal de la Mosquée Salam, El Hadj Cissé Djiguiba, a exprimé sa profonde gratitude au député-maire et au Conseil municipal. Il a salué un acte de générosité qui vient soulager de nombreuses familles à l'approche du Ramadan, tout en mettant en avant l'importance du chapiteau offert, qui améliorera considérablement les conditions d'accueil des fidèles.

L'Imam a formulé des prières en faveur des autorités communales et a imploré des bénédictions divines pour leurs actions au service de la population. La rencontre s'est déroulée dans une atmosphère de recueillement et de convivialité. Elle a été ponctuée de prières d'ouverture et de clôture, de bénédictions ainsi que d'une remise symbolique des dons aux bénéficiaires.

Au-delà de l'appui matériel, cette initiative traduit la volonté des autorités communales de renforcer les liens entre la municipalité et les communautés religieuses. En accompagnant les fidèles à l'orée du Ramadan, la mairie du Plateau réaffirme son engagement en faveur de la solidarité, du dialogue intercommunautaire et du développement harmonieux de la commune. Un geste qui, au-delà du symbole, s'inscrit dans une vision durable de cohésion sociale et de proximité avec les populations.