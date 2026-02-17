Cote d'Ivoire: Dialogue Public-Privé - Le ministre Adama Coulibaly échange les voeux de nouvel an avec le patronat

Adama Coulibaly, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, a échangé les vœux du Nouvel An avec le patronat le lundi 16 février 2026 à l'hôtel Pullman Abidjan Plateau. C'est notamment en sa qualité de président du Comité technique de concertation (CTC) dans le cadre du Comité de Concertation État-Secteur Privé (CCESP) qu'Adama Coulibaly a convié les patrons à cette rencontre en présence de son collègue en charge du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Khalil Konaté, par ailleurs premier vice-président du CTC.

Cette rencontre constitue une autre occasion de consolider le dialogue public-privé (DPP) et de renforcer la confiance mutuelle entre les deux parties. Mais aussi et surtout, elle marque ainsi le lancement officiel des activités du Ccesp au titre de l'année 2026. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget a donc formulé ses voeux de santé, de succès, de bonheur et de paix à l'ensemble des acteurs présents. Il a également souligné que la forte mobilisation des responsables des organisations du secteur privé et des chambres consulaires témoignait de l'importance accordée à la problématique du dialogue entre l'État et le secteur privé.

Se réjouissant du dialogue permanent instauré entre les deux parties, il a relevé que celui-ci a permis de traiter plusieurs préoccupations majeures du secteur privé, notamment les avancées enregistrées en matière de métrologie, la décongestion du Port autonome d'Abidjan, ainsi que les questions liées à la fiscalité. L'argentier ivoirien a par ailleurs rappelé qu'au 31 décembre 2025, l'État avait procédé au paiement de 1 556,8 milliards FCFA à 6 721 fournisseurs et prestataires.

Fort de ces acquis, Adama Coulibaly s'est projeté sur les perspectives de l'année 2026. « Cette année, marquée par la mise en oeuvre du nouveau Plan national de Développement 2026-2030, qui projette une croissance moyenne de 7,2 % sur la période et un investissement global de 114 838,5 milliards FCFA, dont 29,8 % pour le secteur public et 70 % pour le secteur privé, nous restons convaincus que la poursuite du dialogue sera indispensable », a-t-il affirmé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En outre, le Président du CTC a réaffirmé l'engagement de l'État à traiter avec diligence les préoccupations du secteur privé. Il n'a pas manqué de souligner la disponibilité constante du Gouvernement, à travers le Ccesp, à examiner toutes les questions dans le cadre du dialogue public-privé.

« Il [Dialogue Public-Privé] doit davantage se renforcer en passant d'un dialogue essentiellement consultatif à un dialogue stratégique, orienté vers l'impact et capable de mobiliser l'ensemble des parties prenantes autour de l'ambition nationale de transformation structurelle de l'économie », a insisté Adama Coulibaly.

Le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget a, à cet effet, félicité et encouragé la Secrétaire exécutive du Ccesp, Mariam Fadiga Fofana, pour le travail accompli, en parfaite cohérence avec la vision du Gouvernement.

Prenant la parole au nom du secteur privé, le Président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI), Hamed Cissé, s'est réjoui de la pérennisation de cette initiative. « Ce déjeuner est devenu un rituel, et pour nous, c'est une très bonne chose. Il nous permet d'amorcer et de consolider un dialogue public-privé aujourd'hui à un stade satisfaisant. Les échanges se passent bien, même lorsque des divergences subsistent. Nous souhaitons que ce dialogue se poursuive ainsi. Pour cette année, nous prévoyons de nous retrouver une fois par trimestre afin d'examiner les préoccupations pendantes », a-t-il déclaré.

Il a enfin exprimé sa reconnaissance au Président de la République, Alassane Ouattara, ainsi qu'au Premier ministre, Robert Beugré Mambé, pour l'importance accordée au dialogue public-privé, levier essentiel de la bonne marche de l'économie nationale.