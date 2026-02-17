Cote d'Ivoire: Ligue des champions/Barrages ASM-PSG - Simon Adingra, l'atout offensif qui relance l'AS Monaco

Prêté par Sunderland lors du mercato hivernal, l'international ivoirien Simon Adingra s'est déjà illustré sous les couleurs monégasques. Avant le choc face au Paris Saint-Germain en barrages de Ligue des champions, l'ailier de 24 ans incarne l'espoir offensif du club princier.

La Principauté tient peut-être sa trouvaille de l'hiver. Arrivé début février en prêt de Sunderland, avec option d'achat estimée à 17 millions d'euros, soit plus de 1,10 milliard de Fcfa, Simon Adingra n'a pas tardé à faire parler sa percussion. Pour sa première titularisation contre Nantes (3-1), lors de la 22e journée, l'Ivoirien a signé un doublé éclatant, séduisant d'emblée le public du Stade Louis-II. Une victoire qui permet au club du Rocher de se maintenir à la 8e place avec 31 points.

Une recrue ciblée et polyvalente

Privée de Takumi Minamino, blessé depuis fin décembre, l'As Monaco recherchait un profil capable d'évoluer sur plusieurs fronts offensifs. Capable de jouer à droite, à gauche ou en soutien, le champion d'Afrique 2023 coche toutes les cases. « Sa polyvalence est un atout majeur », confie le staff monégasque à Rfi.

International ivoirien (26 sélections, 4 buts), le meilleur jeune joueur de la Can 2023 sort pourtant d'une première partie de saison délicate en Angleterre : 15 matches disputés avec Sunderland pour un but et une passe décisive. En quête de temps de jeu et de confiance, il a choisi Monaco pour relancer sa dynamique. « Je suis ici pour travailler, aider l'équipe et montrer ce dont je suis capable », assure-t-il.

Retrouver la confiance et la sélection

Homme du match de la finale de la Can 2023, Adingra n'a plus porté le maillot des Éléphants depuis octobre. Son ambition est claire : retrouver la sélection et viser la Coupe du monde 2026. « Il me manque des matches et un peu de confiance », admet-il.

Le défi parisien en ligne de mire

Le mardi 17 février 2026, face au Psg en barrages de Ligue des champions, l'Ivoirien découvrira la plus prestigieuse des compétitions européennes. Après 73 rencontres disputées avec Brighton & Hove Albion auparavant, il aborde ce rendez-vous avec sérénité et détermination. À l'As Monaco, Simon Adingra entend montrer l'étendue de son potentiel et s'imposer comme une arme offensive durable. Le premier grand test se présente ce soir face au champion en titre, le Paris Saint-Germain, dans un barrage européen déjà décisif pour la suite de la saison.