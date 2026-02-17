Afrique de l'Ouest: Le pays sollicite le marché régional

Le Trésor public togolais effectuera un retour sur le marché financier régional le 3 mars prochain, avec une opération d'émission de titres publics d'un montant global de 20 milliards de Fcfa.

L'opération portera sur des Bons assimilables du Trésor (BAT) et des Obligations assimilables du Trésor (OAT), instruments classiques de financement à court et moyen termes. Cette intervention s'inscrit dans le cadre de la stratégie de mobilisation de ressources internes sur le marché de l'Union monétaire ouest-africaine (UMOA).

Selon les autorités financières, cette émission vise à mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales afin d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État, conformément à la loi de finances en vigueur.

Dans un contexte marqué par un resserrement progressif des conditions de liquidité sur le marché régional, cette opération permettra d'évaluer l'appétit des investisseurs pour la signature togolaise, qui demeure un émetteur régulier et structuré du marché des titres publics de l'UMOA.

Le succès de l'émission dépendra notamment des maturités proposées, des rendements servis et du niveau de confiance des investisseurs institutionnels et particuliers dans la trajectoire macroéconomique et budgétaire du pays.