Afrique de l'Ouest: Le pays sollicite le marché régional

17 Février 2026
Togonews (Lomé)

Le Trésor public togolais effectuera un retour sur le marché financier régional le 3 mars prochain, avec une opération d'émission de titres publics d'un montant global de 20 milliards de Fcfa.

L'opération portera sur des Bons assimilables du Trésor (BAT) et des Obligations assimilables du Trésor (OAT), instruments classiques de financement à court et moyen termes. Cette intervention s'inscrit dans le cadre de la stratégie de mobilisation de ressources internes sur le marché de l'Union monétaire ouest-africaine (UMOA).

Selon les autorités financières, cette émission vise à mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales afin d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État, conformément à la loi de finances en vigueur.

Dans un contexte marqué par un resserrement progressif des conditions de liquidité sur le marché régional, cette opération permettra d'évaluer l'appétit des investisseurs pour la signature togolaise, qui demeure un émetteur régulier et structuré du marché des titres publics de l'UMOA.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le succès de l'émission dépendra notamment des maturités proposées, des rendements servis et du niveau de confiance des investisseurs institutionnels et particuliers dans la trajectoire macroéconomique et budgétaire du pays.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.