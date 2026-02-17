Togo: Une plateforme pour renforcer la compétitivité des entreprises

Pensée comme une vitrine digitale des produits togolais, le site Assinyon a été lancé mardi.

Il doit faciliter la promotion et la commercialisation en ligne, aussi bien sur le marché national qu'à l'international. L'outil doit également simplifier la mise en relation entre producteurs, consommateurs et partenaires économiques.

L'initiative est soutenue par le ministère du Commerce.

La plateforme est ouverte à tous, mais elle cible en priorité les petites et moyennes entreprises et les indépendants.

« La transformation numérique des entreprises n'est plus un choix, mais une nécessité », explique Koffi Vinyo Mensah, représentant du ministère.

Pas besoin de louer une boutique ou d'investir en publicité, le site est censé stimuler les ventes.