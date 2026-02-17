Togo: 2 000 ménages reçoivent de quoi rompre le jeûne

17 Février 2026
Togonews (Lomé)

À quelques heures du début du Ramadan, les élans de solidarité se multiplient en faveur des populations les plus démunies.

D'après Vision d'Afrique paru mardi, l'association SANURA a procédé à une distribution de kits alimentaires au profit de 2 000 ménages vulnérables dans la capitale.

Ces kits contiennent l'essentiel nécessaire pour la rupture quotidienne du jeûne, permettant aux bénéficiaires d'aborder le mois sacré dans de meilleures conditions.

Cette initiative s'inscrit dans la tradition de solidarité qui accompagne le Ramadan, période marquée par le partage et l'entraide envers les plus fragiles.

