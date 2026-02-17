Togo: Projet oncologique à Agoè-Gnamassi

17 Février 2026
Togonews (Lomé)

Lancé en 2023, le projet de construction du centre militaire de traitement du cancer suscite des questions quant à son état d'avancement. Certains évoquent un chantier à l'arrêt.

Les autorités assurent toutefois que les travaux suivent leur cours.

Le projet est financé à hauteur de 2,4 milliards de Fcfa sur ressources internes et de 16,8 milliards sur fonds externes, via une convention signée en 2023 avec UniCredit Bank Austria AG.

Implanté à Agoè-Gnamassi, le futur centre, spécialisé en radiothérapie et médecine nucléaire, s'étendra sur 1 600 m² et sera doté d'équipements de pointe destinés à renforcer la prise en charge de la maladie.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.