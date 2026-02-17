Sénégal: Lancement du projet de stockage et conservation des produits horticoles ce mardi

17 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par A.Ndiaye

Le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Diakhar Faye va procéder à la pose de la première pierre du Projet d'infrastructures de stockage et de conservation des produits horticoles, ce mardi 17 février 2026, à Ngomène, dans la commune de Keur Moussa (région de Thiès).

Ce projet s'inscrit dans la stratégie de souveraineté alimentaire du gouvernement sénégalais et vise à réduire les pertes post-récolte en offrant aux producteurs des capacités de stockage (frigorifique et sec) pour éviter le pourrissement des produits comme l'oignon et la pomme de terre. Il vise également à réguler le marché afin de permettre un approvisionnement continu tout au long de l'année, stabiliser les prix pour les consommateurs et atteindre des objectifs ambitieux, tels que permettre au Sénégal d'atteindre une capacité de stockage horticole de 300 000 tonnes d'ici 2027.

L'État du Sénégal, à travers le ministre de l'Industrie et du Commerce, franchit une étape importante pour lutter contre les pertes post-récolte, estimées entre 30 % et 40 % de la production nationale. Les filières concernées sont l'oignon, la pomme de terre, la tomate, la carotte et les autres fruits cultivés dans la zone des Niayes.

