Sénégal: Fausse générosité à l'école - Le Ministère de l'éducation nationale met en garde

Le Ministère de l'Éducation nationale a tiré la sonnette d'alarme ce mardi concernant les agissements d'un individu aux motivations troubles, se faisant passer pour un riche donateur koweïtien. L'homme s'introduirait dans des établissements scolaires et des daaras pour distribuer de l'argent aux élèves sans aucune autorisation.

L'alerte est venue de l'Académie de Pikine-Guédiawaye. Selon le communiqué signé par le Directeur de la Formation et de la Communication (DFC), un individu se présentant comme un « prétendu milliardaire koweïtien » a été signalé dans plusieurs écoles, aussi bien publiques que privées, ainsi que dans des daaras. Son mode opératoire est de distribuer des billets de 5 000 FCFA directement aux apprenants

Le Ministère qualifie ces faits d'une « extrême gravité », d'autant plus qu'ils se déroulent en dehors de tout cadre administratif ou institutionnel. Face à cette intrusion préoccupante, les autorités n'ont pas tardé à réagir .Le Préfet de Guédiawaye a ordonné le déploiement d'un dispositif de sécurité pour localiser et interpeller l'individu. L'objectif est de déterminer ses motivations réelles. Tous les chefs d'établissement et responsables de daaras ont aussi reçu l'ordre formel de refuser toute audience à cet individu (ou à toute personne agissant de manière similaire) et de signaler immédiatement toute présence suspecte aux forces de l'ordre.

Au-delà de l'incident, le Ministère rappelle que l'espace scolaire est protégé par une réglementation stricte. Toute intervention extérieure doit faire l'objet d'une autorisation officielle pour garantir la protection morale et physique des enfants.« Le Ministère appelle l'ensemble de la société éducative, notamment les parents, à sensibiliser les enfants sur les postures à adopter face à un inconnu », précise le document.

