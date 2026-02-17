Sénégal: Ibrahima Fall, le parcours inspirant d'un mathématicien venu d'ailleurs

Le lycée de Bambey porte désormais le nom d'Ibrahima Fall. Né à Ndokouassikro (Côte d'Ivoire), il a contribué au développement de l'éducation dans cette localité de la région de Diourbel qu'il a rejoint après les indépendances. Le président de la République a décidé d'immortaliser le nom d'un enseignant à la retraite et résident de Bambey, Ibrahima Fall, en le désignant parrain du lycée de cette ville.

Une décision prise, vendredi dernier, à travers un décret présidentiel relatif à la dénomination du lycée de Bambey, dans la région de Diourbel. Le rapport de présentation du décret a précisé que le choix porté sur Ibrahima Fall n'est pas fortuit. Le document du ministère de l'Éducation nationale renseigne que cet enseignant à la retraite et ancien syndicaliste mérite d'être érigé en modèle aux générations présentes et futures pour son engagement pour la cause éducative. « Il a notamment été actif dans l'érection du Cem de Bambey en lycée. Ibrahima Fall a été aussi un militant syndical engagé », renseigne la source.

« En prenant la mesure de parrainer Ibrahima Fall, le lycée de Bambey, le chef de l'État a entériné le voeu de l'association des parents d'élève de cette ville conforté par la délibération no 001/CDB/2025 du 25 septembre 2025 », note le document.

Cet enseignant de formation, né en 1934 à Ndokouassikro (Côte d'Ivoire), a rejoint Bambey en 1971 pour des motifs professionnels. Professeur de mathématique, il a été affecté au premier Collège d'enseignement secondaire (Ces) Bambey devenu Cem Dièry Fall. Il deviendra d'ailleurs le principal de cet établissement et initiateur de la création du lycée de Bambey. Il a pris sa retraite en 1991.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur le plan syndical, Ibrahima Fall était membre actif du Syndicat unique des enseignants du Sénégal (Sudes). Il a été également membre du bureau du Parti politique Convention des démocrates et des patriotes (Cdp/Garap-Gui) de feu professeur Iba Der Thiam. Ibrahima Fall a été aussi maire adjoint et membre du Conseil régional de Diourbel (2009-2014).

M. Fall a démarré sa carrière d'enseignant comme instituteur au Burkina Faso sous la loi-cadre. Il est devenu instituteur après ses études sanctionnées par l'obtention d'un Brevet élémentaire et d'un Baccalauréat en Côte d'Ivoire.

Assane Lèye, communicateur traditionnel et proche de la famille d'Ibrahima Fall, a salué l'hommage rendu à ce commis de l'État de son vivant.