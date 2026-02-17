Sénégal: UCAD - Le Recteur Pr Kandji engage un dialogue pour apaiser les tensions

Après la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba lors de l'intervention des forces de l'ordre au campus social, le Recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Pr Alioune Badara Kandji, multiplie les initiatives pour un retour au calme sur le campus.

Ce lundi 16 fevrier 2026, Pr Kandji s'est rendu au domicile de la famille du défunt pour présenter ses condoléances, accompagné d'une délégation composée de doyens, de collaborateurs, de partenaires sociaux et de membres du comité de dialogue social. Une démarche symbolique visant à apaiser les esprits et à montrer l'implication de la direction de l'université dans cette crise.

le Recteur a aussi reçu successivement la Coordination SAES, la section UCAD du SDES et l'intersyndicale des PATS pour explorer des pistes de sortie de crise. Reconnaissant que le campus pédagogique a subi les répercussions des événements survenus au COUD, Pr Kandji a insisté sur l'urgence de travailler à une issue « heureuse » pour l'université.

Les syndicats ont, de leur côté, plaidé pour l'apaisement et l'inclusion des étudiants dans le dialogue. « Nous devons sauver l'année et préserver l'université de toute violence », a déclaré Pr Bodian, coordonnateur du SAES pour le campus de Dakar. Pour Pr Sylvestre Kouakou (SUDES/ESR), « le dialogue est la seule solution. Il doit être inclusif et inclure les étudiants ». Les PATS ont également insisté sur l'implication des représentants élus par leurs pairs et ont formulé plusieurs demandes : la libération des étudiants encore détenus, la réouverture du campus social et le rétablissement des amicales.

104 étudiants libérés, trois déférés

Pr Kandji a précisé que, sur les 107 étudiants interpellés initialement, 104 ont été libérés. Les trois autres ont été déférés au parquet, une procédure sur laquelle le Rectorat n'a pas de prise directe. Concernant le campus social, il espère sa réouverture « dans les meilleurs délais ». Quant aux amicales suspendues, cette mesure conservatoire vise à faire retomber la tension, avec une possibilité de rétablissement par le Conseil académique une fois le calme revenu.