Sénégal/Maroc: Marseille - Bonne nouvelle pour Habib Beye, Medhi Benatia reste

L'Olympique de Marseille va de rebondissement en rebondissement. Après sa démission le 15 février 2026, Medhi Benatia reste finalement au club. Une bonne nouvelle pour Habib Beye, priorité du Marocain pour le poste d'entraineur.

Medhi Benatia reste à l'Olympique de Marseille! Après sa démission ce dimanche de son poste de Directeur du football, le Marocain a été convaincu par le propriétaire, Franc McCourt, venu à la rescousse. Dans un communiqué paru ce mardi 17 février, l'OM annonce : « À la suite d'une concertation réunissant l'ensemble des parties prenantes de la direction du club - propriétaire, président, directeur du football et entraîneur - il a été décidé d'opter pour un changement à la tête de l'équipe première.

Une décision collective, difficile, prise au terme d'une réflexion approfondie dans l'intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. Déterminé à assurer l'intérêt supérieur de l'Olympique de Marseille et afin d'atteindre les objectifs sportifs de la saison en cours, Frank McCourt a demandé à Medhi Benatia de conserver ses fonctions jusqu'à la fin de la saison. Conscient de ses responsabilités vis-à-vis de l'institution, Medhi Benatia a accepté d'étendre son préavis jusqu'au mois de juin et pilotera l'ensemble des activités sportives.»

Ainsi, les discussions pour la nomination d'un nouvel entraineur vont s'accélérer. Et celui-ci devrait être Habib Beye. Ce dernier est en effet le choix numéro 1 de Medhi Benatia. La situation devrait se décanter dans les prochaines heures.

