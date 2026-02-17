Nairobi — « Les églises sont des lieux sacrés et doivent toujours être respectées. Lancer des gaz lacrymogènes contre les fidèles à l'intérieur des églises constitue une grave violation du droit constitutionnel au culte, consacré par l'article 32 de la Constitution du Kenya », affirment les Évêques kenyans dans leur message de Carême. Les Évêques ont fait référence à un grave incident survenu dimanche 25 janvier dans l'église anglicane du Kenya (ACK) à Othaya, (comté de Nyeri).

Des policiers en civil ont lancé des gaz lacrymogènes à l'intérieur du lieu de culte pendant la cérémonie religieuse. Plusieurs centaines de fidèles, dont des enfants et des nourrissons, ont souffert de symptômes d'étouffement et d'irritation des yeux et des voies respiratoires. L'attaque visait l'ancien vice-président Rigathi Gachagua, qui assistait à la cérémonie avec certains de ses collaborateurs et partisans.

Au cours de l'assaut, plusieurs véhicules appartenant à Gachagua et à ses partisans ont été incendiés et vandalisés. Selon les témoignages recueillis, les agresseurs ont également tiré en l'air avec des fusils AK-47, augmentant la panique et la confusion.

Les Évêques catholiques demandent « des enquêtes approfondies et des poursuites pénales contre tous ceux qui se livrent à des actes de violence politique, y compris leurs commanditaires ». « Le recours à la force contre des citoyens non armés, notamment des femmes, des enfants et des personnes âgées, est inacceptable et nous condamnons sans équivoque ces actes atroces ». « Nous appelons au respect total de la Constitution, à l'adhésion à l'État de droit et à l'indépendance des institutions chargées de protéger les droits humains ».

Les Évêques se disent « profondément préoccupés par l'augmentation des violations des droits humains, notamment le recours excessif à la force par les forces de sécurité, les arrestations arbitraires, le harcèlement des citoyens et la réduction de l'espace civique et démocratique ». « La paix véritable ne peut exister sans justice », soulignent-ils.

La recrudescence de la violence politique est liée à la préparation de la campagne électorale pour les élections générales de 2027. Dans son message, la Conférence épiscopale « invite le Parlement à accélérer la mise en œuvre des réformes électorales nécessaires. La Commission électorale indépendante (Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC) doit être dotée de ressources adéquates et autorisée à entamer les préparatifs en tirant les leçons des élections précédentes ».

« Nous exhortons l'IEBC à lancer immédiatement une campagne nationale de sensibilisation des électeurs et une campagne d'inscription. Cela est essentiel pour garantir que tous les Kenyans ayant le droit de vote, en particulier les jeunes, soient inscrits et que personne ne soit privé de son droit de vote », demandent les Évêques.

Le message conclut en rappelant que « le Carême est une période sacrée pendant laquelle nous nous arrêtons pour réfléchir, prier, jeûner, nous repentir et faire l'aumône pour soutenir les pauvres et les personnes vulnérables de notre société ». C'est donc l'occasion « d'inviter tous les Kenyans à examiner leur responsabilité personnelle et collective dans la construction d'une société juste, à rejeter la corruption, la violence et l'indifférence ».