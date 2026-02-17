Afrique du Sud: Nomination de l'Évêque de Kroonstad

Cité du Vatican — Le Saint-Père a nommé Évêque du diocèse de Kroonstad le père Amos Mabuti Masemola, jusqu'à présent Vicaire Général de l'archidiocèse métropolitain de Pretoria et curé de la paroisse St. Thomas More de Centurion.

Mgr Amos Mabuti Masemola est né le 5 mars 1978 à Windterveld, dans l'archidiocèse métropolitain de Pretoria. Il a étudié la philosophie et la théologie au séminaire St. John Vianney de Pretoria.

Il a été ordonné prêtre le 3 juin 2007, incardiné dans l'archidiocèse métropolitain de Pretoria.

Il a occupé les fonctions suivantes et poursuivi ses études : vicaire du district pastoral de Maboloka/Lethabile (2007-2008) ; curé du district pastoral de Kwa Nhlanga (2008-2011) ; curé de St. Vincent à Phomolon (2011-2016) ; Études pour le Master en spiritualité chrétienne à la Catholic University of Eastern Africa (CUEA) à Nairobi, au Kenya ; Administrateur de la cathédrale Sacred Heart de Pretoria (2016-2020) ; Chancelier de l'archidiocèse métropolitain de Pretoria (2016-2020) ; Membre du Collège des consulteurs (depuis 2016) ; Directeur spirituel (depuis 2017) et professeur (depuis 2018) au séminaire St. John Vianney de Pretoria ; Aumônier diocésain pour l'Association du Sacré-Coeur (depuis 2020) ; Curé de St. Thomas More à Centurion (depuis 2021) ; Vicaire général et économe de l'archidiocèse métropolitain de Pretoria (depuis 2021).