Afrique: L'Algérie et le Niger décident de réactiver les mécanismes de renforcement du contrôle de leurs frontières

Dakar — Le chef de l'Etat algérien, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue du Niger, Abdourahamane Tiani, ont pris la décision de réactiver les mécanismes de renforcement du contrôle des frontières des deux pays et de coordination des stratégies de lutte contre le terrorisme.

Les deux dirigeants ont pris cette décision lors d'une visite de 48 heures à Alger du président de la République du Niger, le général Tiani, clôturée dimanche.

Selon le communiqué conjoint ayant sanctionné cette visite, les deux chefs d'Etat ont convenu de réactiver immédiatement les mécanismes algéro-nigériens concernés afin de renforcer le contrôle des frontières et de coordonner les stratégies de lutte contre le terrorisme et les fléaux y afférents.

Abdelmadjid Tebboune et Abdourahamane Tiani ont en même temps réaffirmé leur attachement aux principes fondateurs de leurs relations, à savoir le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État, la non-ingérence dans les affaires intérieures et la solidarité effective face aux menaces communes.

"Face à la persistance des menaces terroristes et de la criminalité transfrontalière organisée, les dirigeants des deux pays ont exprimé leur vive préoccupation et affirmé que la sécurité de l'un est indissociable de celle de l'autre", rapporte le communiqué.

Il souligne que les présidents ont décidé de maintenir les relations diplomatiques au plus haut niveau et ont convenu de relancer les mécanismes de coopération bilatérale, de tenir la réunion de la Haute Commission mixte algéro-nigérienne à Niamey avant la fin du premier semestre 2026, ainsi que d'organiser des consultations politiques et sectorielles régulières.

Ils ont également convenu d'accélérer la finalisation et l'adoption des accords en cours d'examen régissant la coopération entre les deux pays dans divers domaines.

Le déplacement du président du Niger en terre algérienne consacre le réchauffement des relations diplomatiques entre Alger et Niamey.

Ces relations étaient entrées dans une zone de turbulence depuis avril 2025 après que l'armée algérienne a abattu un drone de l'armée malienne. Les trois pays de l'Alliance des Etats du Sahel (Burkina Faso, Mali et Niger) avaient dans la foulée rappelé leur ambassadeur en Algérie. Il s'en était suivi la prise par Alger d'une mesure similaire.

Toutefois, une semaine avant la venue du dirigeant nigérien, les ambassadeurs des pays ont repris fonction dans chacun des deux pays.

"Par cette visite, nous mettons fin à une période inhabituelle marquée par une certaine froideur entre les deux pays, bien que les deux peuples frères aient maintenu le contact", a déclaré le président algérien au premier jour de la visite officielle de son homologue nigérien.