Sénégal: Diplomatie - Deux projets de loi majeurs ratifiés par l'Assemblée nationale

17 Février 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Avec Seneweb

Ce mardi, l'Assemblée nationale a adopté en plénière deux projets de loi importants pour la coopération internationale du Sénégal.

Le projet de loi n°20-2025 autorise le président de la République à ratifier l'Accord de coopération militaire et technique entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement de la République du Sénégal, signé le 19 juin 2021 à Accra (Ghana).

Le projet de loi n°21-2025 permet au président de ratifier la Convention relative à l'extradition entre le Sénégal et la République de Gambie, signée à Dakar le 12 mars 2020.

Ces textes, présentés et défendus devant les parlementaires par le ministre Cheikh Niang, ont été adoptés à l'unanimité. Sur 165 députés inscrits, 125 ont voté, dont 12 par procuration, et tous ont voté pour.

Ces décisions renforcent la coopération bilatérale du Sénégal en matière de sécurité et de justice avec ses voisins de la sous-région.

