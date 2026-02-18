Nigeria: La SFI envisage de s'engager à hauteur de 8 millions de dollars dans le fonds PME d'Aruwa Capital

La Société financière internationale envisage d'investir jusqu'à 8 millions de dollars dans Aruwa Capital Fund II, un fonds d'investissement privé ciblant les petites et moyennes entreprises au Nigeria et au Ghana.

L'engagement proposé, révélé par la branche du Groupe de la Banque mondiale chargée du secteur privé, prendrait la forme d'une prise de participation et serait plafonné à 20 % des engagements totaux du fonds. Le projet devrait être soumis au conseil d'administration de la SFI le 11 mars 2026.

Aruwa Capital Fund II vise 50 millions de dollars, avec un plafond de 60 millions de dollars. Le fonds investira principalement au Nigéria et allouera jusqu'à 20 % du capital au Ghana.

Géré par Aruwa Capital Management, le fonds prévoit des investissements initiaux de 1 à 3 millions de dollars dans des PME en phase de croissance. Il se concentre sur les entreprises qui favorisent l'inclusion des femmes dans les secteurs des biens de consommation, de l'énergie propre, des services financiers et des soins de santé.

La SFI a indiqué que le projet pourrait bénéficier de 3 millions de dollars au titre du guichet de capital concessionnel de l'IDA21 sous la forme d'un co-investissement subordonné.

Points clés à retenir

Le financement par capital-investissement des PME en phase de démarrage et de croissance reste limité en Afrique de l'Ouest, où l'accès aux capitaux à long terme est restreint et où les banques exigent souvent des garanties élevées. En ancrant le fonds, la SFI pourrait contribuer à attirer des investisseurs institutionnels et privés. L'utilisation de capitaux concessionnels par l'intermédiaire d'IDA21 reflète une approche de financement mixte visant à réduire les risques et à mobiliser des capitaux privés dans des segments mal desservis. Le co-investissement subordonné peut améliorer le profil de risque du fonds et soutenir les investissements dans des entreprises plus petites ou à plus fort impact.

Le Nigeria représente l'essentiel des opportunités compte tenu de la taille de son marché, tandis que le Ghana offre une diversification régionale. Une stratégie axée sur l'égalité des sexes s'aligne sur les mandats des investisseurs mondiaux axés sur l'inclusion et l'impact. S'il est entièrement souscrit à hauteur de 60 millions de dollars, le fonds pourrait déployer des capitaux dans un pipeline d'entreprises en phase de croissance qui sont confrontées à un déficit de financement entre le financement à risque précoce et les tours de table de capital-investissement plus importants.