Afrique: Flextock lève 12,6 millions de dollars pour développer ses activités logistiques en Égypte et en Arabie saoudite

Flextock, start-up spécialisée dans la logistique du commerce électronique, a levé 12,6 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de série A mené par TLcom Capital, avec la participation de Conjunction Capital et de Capria Ventures. Les investisseurs existants Access Bridge Ventures, Foundation Ventures, BY Venture Partners, JIMCO, Alter Global et MSA Capital ont également participé à ce tour de table.

Fondée en 2021 par Mohamed Mossaad et Enas Siam, Flextock opère en Égypte et en Arabie saoudite. La société propose des services d'exécution des commandes, d'agrégation des livraisons, d'activation transfrontalière, d'accès aux canaux de vente et de financement intégré pour les commerçants en ligne.

La plateforme combine des outils de logistique, de distribution et de fonds de roulement en un seul système. Sa gamme de produits comprend Flextock pour la gestion des commandes et des stocks, Flexship pour l'agrégation des livraisons sur le dernier kilomètre, Flexborders pour le commerce transfrontalier, Flexshops pour l'accès aux places de marché et Flexcash pour le financement des commerçants.

Le nouveau financement permettra d'étendre l'infrastructure opérationnelle en Égypte et en Arabie saoudite, de poursuivre le développement de la plateforme technologique et d'accélérer l'acquisition de commerçants.

Points clés à retenir

La croissance du commerce électronique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord a accru la demande de solutions logistiques et de fonds de roulement adaptées aux petites et moyennes entreprises. Sur des marchés tels que l'Égypte et l'Arabie saoudite, la fragmentation des réseaux de livraison et les contraintes de trésorerie limitent l'envergure des commerçants. En intégrant l'exécution, l'expédition et le financement dans une seule plateforme, Flextock se positionne comme une infrastructure pour le commerce numérique. Les outils financiers intégrés liés aux données de transaction peuvent améliorer l'évaluation du crédit et réduire la dépendance à l'égard des prêts bancaires traditionnels.

La transformation du commerce de détail en Arabie saoudite dans le cadre de Vision 2030 et la grande base de consommateurs de l'Égypte offrent des opportunités d'échelle. Les investisseurs ont manifesté un intérêt croissant pour les technologies logistiques à mesure que la pénétration du commerce de détail en ligne augmente. Le défi consistera à gérer la complexité opérationnelle sur deux marchés tout en maintenant la qualité du service et les marges dans un secteur où les économies unitaires sont serrées.