Afrique: Quand la Coupe d'Afrique des nations réactive les tensions au sein du continent

analyse

La finale Maroc-Sénégal a tourné au chaos. La suite des événements a vu une large mobilisation des imaginaires opposant Afrique du Nord « blanche » et Afrique subsaharienne « noire ».

Dans un article rédigé à l'époque des faits, j'avais tenté de montrer que le refus du footballeur du PSG et de l'équipe du Sénégal Idrissa Gana Gueye de porter le maillot LGBTQIA+ lors de la Journée mondiale de lutte contre l'homophobie en mai 2022 avait cristallisé les tensions entre les milieux footballistiques français et sénégalais, et au-delà, entre une partie des opinions publiques de ces deux pays, au point de faire apparaître cette affaire comme l'expression d'un antagonisme foncier entre la culture sénégalaise et la culture française.

Le scénario de la crise survenue lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) qui s'est déroulée au stade Moulay-Abdellah de Rabat au Maroc le 18 janvier 2026 est en principe différent puisqu'elle met aux prises deux pays africains - même si, on le verra, le fantôme de l'ancienne puissance coloniale conserve un certain rôle en arrière-plan.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Rappelons tout d'abord le cadre général de cette finale dont la victoire était en quelque sorte programmée pour revenir au pays hôte, le Maroc. En effet, Rabat a dépensé des sommes considérables pour accueillir cet événement, ce qui a provoqué une éruption populaire de jeunes qui auraient préféré voir les crédits affectés à l'organisation de la compétition aller à des équipements scolaires ou à des hôpitaux.

Le tournoi a vu s'affronter de multiples équipes africaines, mais ce qui retient l'attention sur le plan symbolique, perspective choisie ici, ce sont les matchs qui ont opposé des équipes du nord et du sud de l'Afrique, autrement dit du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne.

« La Société archaïque », un ouvrage de référence et une grille de lecture pour la finale

Des tensions avaient déjà été observées dès avant la finale : les Algériens étaient sortis furieux contre l'arbitre sénégalais après leur quart de finale perdu contre le Nigeria, l'accusant de partialité et ajoutant que l'un de ses assistants aurait tenu des propos racistes à leur égard ; durant la demi-finale entre le Maroc et le Nigeria, le gardien nigérian avait vu des ramasseurs de balles locaux voler sa serviette - un épisode qui annonçait l'épisode de la serviette du gardien sénégalais durant la finale que des remplaçants marocains allaient chercher à subtiliser.

C'est bien cette finale entre le Maroc et le Sénégal qui a cristallisé le plus de sanctions, et l'on voudrait ici replacer ce match dans un cadre anthropologique emprunté à Lewis H. Morgan, l'un des pères fondateurs de cette discipline.

Dans la Société archaïque (1877), Morgan retrace l'évolution de l'histoire de l'humanité en définissant trois stades successifs : d'abord la sauvagerie, puis la barbarie (entendue comme une phase intermédiaire, où commencent à naître des structures relativement complexes) et enfin la civilisation. Ce paradigme temporel peut être transformé en un syntagme géographique s'appliquant au climat dans lequel s'est déroulée la finale de cette compétition.

Mais commençons par un bref rappel des faits. Dans le temps additionnel de la rencontre, à la 92e minute, alors que le score est toujours de 0-0, un but est refusé - à tort ou à raison - au Sénégal par l'arbitre Jean-Jacques Ndala (République démocratique du Congo), suscitant l'incompréhension des Lions de la Teranga. Quelques instants plus tard, deuxième moment de tension, bien plus intense, celui-là : à la toute dernière minute du temps additionnel, toujours à 0-0, l'arbitre accorde un pénalty au Maroc. Cette décision - tout aussi discutable que le but sénégalais annulé quelques instants plus tôt - provoque, cette fois, une véritable fureur de l'équipe sénégalaise. Suivant son entraîneur Pape Thiaw, elle quitte alors le terrain et ouvre véritablement la crise, puisque ce départ contrevient à la réglementation du football et fait donc peser le risque de lourdes sanctions à l'encontre de la sélection.

Un seul joueur sénégalais, le capitaine Sadio Mané, reste sur le terrain et, après avoir pris conseil auprès de l'entraîneur français Claude Le Roy, 78 ans, qui a exercé en Afrique pendant des décennies, obtient le retour de ses coéquipiers sur la pelouse. Le match reprend après un gros quart d'heure d'interruption.

L'attaquant marocain Brahim Diaz peut enfin tirer le pénalty qui a entraîné l'incident... et le manque. Le match se poursuit donc avec des prolongations, et le Sénégal finit par remporter la rencontre et donc la compétition.

Dans la présentation des choses souvent faite au Maroc à la suite de cette soirée traumatisante pour le pays hôte, l'équipe du Sénégal, par son comportement sans précédent consistant à quitter massivement le terrain, ainsi que par l'explosion de colère de ses supporters, a représenté le premier des stades défini par Morgan, celui de la « sauvagerie » ; le capitaine sénégalais Sadio Mané, par sa volonté constructive de ramener « ses » joueurs vers le terrain, a représenté le second, celui de la « barbarie » JLA, étape intermédiaire vers la « civilisation » qui, elle, incombe au Maroc, aussi bien en sa qualité d'équipe nationale stoïque durant les turbulences de la fin de match et, au-delà, de pays organisateur d'une CAN vouée à devenir un modèle pour l'ensemble du continent.

Derrière cette vision est réactivée la division coloniale entre une Afrique du Nord « blanche », perception relevant plutôt de l'orientalisme, et une Afrique subsaharienne « noire », davantage interprétable dans le cadre de l'ethnographie.

Mais à cette triangulation, il faut ajouter un quatrième élément : celui de l'ombre de l'ancienne puissance coloniale représentée par celui qui a entraîné de nombreuses équipes de football africaines, Claude Le Roy, véritable parrain de la résolution partielle de la crise intervenue sur le terrain.

Accusations réciproques

Le résultat de la finale provoque une sorte de déflagration non seulement entre le Maroc et le Sénégal, mais également au sein de l'Afrique tout entière. « Chaos », « fiasco », entre autres, sont les qualificatifs donnés à ce match par les journalistes tandis que les commentaires vont bon train dans toute l'Afrique et notamment au Maghreb. C'est que le football, dans ce cas comme dans d'autres, est le révélateur de tensions entre pays et entre portions du continent africain.

En dépit des sommes considérables dépensées par le Maroc, les Sénégalais se sont plaints d'avoir été mal hébergés, d'avoir été obligés de s'entraîner sur des terrains ne leur convenant pas, de ne pas avoir bénéficié d'un service de sécurité efficace, etc. Bref, d'avoir été traités avec condescendance.

Plus grave, le défenseur sénégalais Ismaël Jakobs a affirmé que le forfait quelques heures avant la finale de trois de ses coéquipiers avait été dû à un empoisonnement. En outre, les Sénégalais ont accusé l'arbitre de partialité puisqu'il leur a refusé un but et accordé un pénalty aux Marocains ; et ils se sont émus du vol de la serviette de leur gardien de but.

Parallèlement, les Marocains (certains spectateurs maghrébins JLA) se sont moqués de supposées tentatives sénégalaises de peser sur l'issue du match en ayant recours à des pratiques magiques issues de traditions animistes, tandis qu'eux-mêmes n'avaient d'autre repère religieux que le Coran. On retrouve ainsi une opposition tranchée entre magie africaine subsaharienne et religion maghrébine, et donc une nouvelle fois entre « sauvagerie » et « civilisation ».

La victoire des nationalismes

En définitive, à une certaine rancoeur envers un hégémonisme attribué au Maroc a correspondu un certain mépris à l'égard du Sénégal, voire un racisme déclaré comme en témoignent, entre autres exemples, les propos d'une enseignante de l'Université internationale de Casablanca qui a qualifié les Sénégalais d'« esclaves ».

À l'issue de cette compétition, l'image de l'unité de l'Afrique a donc une nouvelle fois été profondément fragilisée -- de même que, dans une certaine mesure, les ambitions dominatrices du Maroc sur le sud du continent. Mais cela n'a pas concerné seulement l'opposition entre un Nord « blanc » et un Sud « noir » puisqu'à cette occasion a aussi été révélé le fossé entre le Maroc et le reste du Maghreb : une partie des opinions tunisienne et algérienne ont « joué » de façon fantasmatique la défaite de l'équipe marocaine et, à travers cette défaite l'affaiblissement du royaume chérifien, accusé non seulement de refuser l'indépendance au Sahara occidental (projet soutenu par l'Algérie et la Tunisie), mais aussi d'entretenir des liens étroits avec Israël. À travers les fantasmes africains qui se sont déployés autour de la CAN, ce sont donc aussi la tragédie de Gaza et la double articulation du Maghreb tiraillé entre l'Afrique subsaharienne et le Moyen-Orient qui se sont invitées dans la compétition.

En définitive, si à l'occasion de la finale de cette compétition le Maroc a fait preuve d'un hégémonisme contrarié comme en témoigne le fait que le frère du roi Moulay Rachid ait refusé de remettre la coupe au capitaine de l'équipe du Sénégal Sadio Mané, ce dernier pays n'est pas en reste pour affirmer sa supériorité par rapport à ses voisins de l'intérieur du continent - on y observe souvent la manifestation d'un sentiment de supériorité intellectuelle par rapport au Mali, au Burkina Faso, ou encore au Niger, dont les habitants sont considérés comme des « ploucs » plus ou moins animistes ou moins islamisés que les Sénégalais. Les fantasmes de l'Afrique n'opposent pas seulement l'Afrique « blanche » à l'Afrique « noire », mais sont aussi internes à l'Afrique subsaharienne elle-même. Les véritables vainqueurs de cette finale de la CAN 2026 sont en réalité les nationalismes marocain et sénégalais.

Jean-Loup Amselle, Anthropologue et ethnologue, directeur d'études émérite à l'EHESS, chercheur à l'Institut des mondes africains (IRD-CNRS-Panthéon Sorbonne-Aix-Marseille-EHESS-EPHE), Institut de recherche pour le développement (IRD)