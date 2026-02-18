Afrique: Vers une réhabilitation de l'image cartographique du continent

18 Février 2026
Togonews (Lomé)

Les États membres de l'Union africaine ont adopté le week-end dernier une résolution visant à corriger les distorsions affectant la représentation de l'Afrique dans les cartes diffusées à travers le monde, rapporte Le Messager.

Le journal qualifie cette décision d'« historique ». Selon lui, le texte entend rétablir une représentation plus fidèle du continent africain, souvent déformée par certaines projections cartographiques utilisées à l'échelle internationale.

La résolution a été portée par le président du Conseil, Faure Gnassingbé.

Pour Le Messager, cette initiative marque un tournant symbolique et politique dans la quête de justice historique et de réhabilitation de l'image de l'Afrique.

Au-delà de la portée technique, le quotidien souligne la dimension stratégique de cette démarche, qui s'inscrit dans un mouvement plus large de valorisation du continent sur la scène internationale.

