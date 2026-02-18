Ile Maurice: Vers des heures de cotation prolongées et un règlement des transactions en deux jours

Des changements s'annoncent à la Stock Exchange of Mauritius (SEM) . La Central Depository & Settlement Co. Ltd (CDS) et la SEM indiquent qu'à partir du mois d'avril, les heures de cotation seront étendues et le délai de règlement des opérations sera réduit à deux jours (T+2) au cours de l'année. Actuellement, les séances de cotation de la SEM se déroulent de 10 heures à 14h30 (GMT+4).

À partir d'avril, elles débuteront à 9 h 30 et se termineront à 15 heures. La Bourse prévoit de pousser la séance de cotation continue jusqu'à 15 h 30 (GMT+4) dans les six prochains mois. La révision des heures a pour objectif de permettre aux investisseurs, particulièrement ceux situés dans d'autres fuseaux horaires, de suivre les cours et de disposer de plus d'opportunités pour leurs transactions, répondant ainsi à la demande de flexibilité.

Cette extension prépare également le marché à des heures de cotation prolongées à l'avenir, en phase avec les tendances internationales. En améliorant les opportunités de trading, en encourageant l'opération sur mobile et en favorisant la participation des investisseurs particuliers, elle devrait également contribuer à renforcer la liquidité.

En ce qui concerne le raccourcissement du cycle de règlement, plusieurs raisons expliquent cette démarche. Il s'agit notamment d'aligner les pratiques à l'échelle internationale et de renforcer la compétitivité, de réduire le risque de contrepartie et les exigences de marge, d'améliorer l'efficacité du capital et des opérations, ainsi que d'accroître la liquidité des liquidités et des titres. Il est souligné qu'au niveau de la CDS, le risque de contrepartie est bien maîtrisé grâce à des mesures telles que les limites de règlement, le Guarantee Fund et les exigences de fonds propres.

«Depuis le début des opérations, aucune transaction n'a échoué», est-il précisé. Les exigences de marge restent relativement faibles, en raison du mécanisme du Guarantee Fund et du fait que les excédents de capital des courtiers en investissement contribuent de manière significative à augmenter leurs limites de règlement. «De même, pour améliorer la liquidité, la CDS a déjà mis en œuvre leturnaround trading (la possibilité pour un investisseur de revendre des actions achetées plus tôt au cours d'une même séance de bourse), ce qui permet de revendre plus rapidement les titres achetés.»

Dans ce contexte de renforcement de la liquidité et de maîtrise des risques, il est considéré crucial pour la SEM et la CDS de raccourcir le cycle de règlement. Le passage du cycle de règlement de T+3 à T+2 signifie que les transactions seront réglées deux jours ouvrables après leur conclusion, au lieu de trois auparavant. Cela permettra d'avancer vers un cycle plus court, tout en resserrant les processus existants et en conservant des marges suffisantes pour la confirmation des transactions, le financement et le règlement.

Toutefois, avec la mise en œuvre du T+2, les dépositaires devront confirmer les transactions allouées à leurs clients avant 14 heures (GMT+4) le jour suivant la transaction (T+1). Selon la SEM, cela nécessitera une coordination rigoureuse entre investisseurs, courtiers locaux et étrangers, dépositaires globaux et banques dépositaires locales afin d'éviter tout risque d'échec de transaction.

Les investisseurs devront effectuer leurs paiements à leurs courtiers rapidement et efficacement pour que les fonds soient disponibles sur leurs comptes au plus tard à 10h30 (GMT+4) le jour du règlement (T+2).

Ces deux mesures s'inscrivent dans les efforts de la SEM et de la CDS pour moderniser la Bourse, internationaliser la plateforme et offrir de meilleurs services aux investisseurs, courtiers, dépositaires et autres acteurs du marché.