Ile Maurice: Un officier agressé par un détenu

Un incident s'est produit le lundi 16 février à la prison centrale de Beau-Bassin, où un officier pénitentiaire de 24 ans a été agressé par un détenu lors d'une intervention.

À 13 h, l'officier affecté au service de garde, terminait son service et se dirigeait vers le bureau du chef lorsqu'il a aperçu un groupe de détenus criant en direction d'un autre prisonnier placé sous la garde d'un collègue. Ce détenu aurait été en possession d'un objet tranchant artisanal, communément appelé «pik demon» et se montrait particulièrement violent.

En tentant d'assister son collègue pour maîtriser la situation, l'officier a été mordu au bras droit par le détenu. La poche gauche de sa chemise a été arrachée durant l'altercation. Blessé au bras, il a reçu des soins au dispensaire de la prison avant d'exprimer son intention de consulter dans un hôpital public pour un examen complémentaire. Une plainte a été déposée au poste de police de Barklyet une enquête interne a été ouverte.